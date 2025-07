El Festival de Jazz ix del Palau de la Música i es trasllada a zones afectades per la dana

Una vegada conclosos els concerts del 28 Festival de Jazz en les sales Iturbi i Rodrigo, la música de jazz protagonitzada per artistes i músics valencians torna a traslladar-se fora de la seua seu, el Palau de la Música, per a ser escoltada en les pedanies de Castellar-l’Oliveral i La Torre. I és que el cicle ‘Jazz a les Pedanies’ consta de quatre concerts gratuïts, en cap de setmana, que començaran este mateix dissabte 19 de juliol amb l’actuació de Juan Saus & Martina Sabariego Big Band, a las 21.00 hores al Poliesportiu de Castellar-l’Oliveral.

Jazz als barris / Live Music Valencia

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat respecte a este cicle que “enguany en comptes de desenvolupar-se al barris, hem volgut que siga exclusivament en les nostres pedanies afectades per la dana, com són Castellar-l’Oliveral i La Torre, i que tant els seus veïns i veïnes, com la resta de la ciutadania, puguen gaudir de quatre magnífics concerts de molta qualitat i plens d’alegria, força i vitalitat”.

D’esta manera, este dissabte Juan Saus & Martina Sabariego Big Band interpretaran “un repertori jazzístic inspirador i amb caràcter”. Es tracta d’un duo format per la compositora i baixista Martina Sabariego i el saxofonista Juan Saus, que acaben de publicar News from Boston, un treball conjunt que presenta dos àlbums per a big band escrits i gravats a Boston (EE.UU).

L’endemà, (20 juliol) també al Poliesportiu de Castellar-l’Oliveral i a la mateixa hora, serà el torn d’El Latinswing Sextet de Joan Benavent, “la nova aposta de Latin Jazz que combina l’energia rítmica del Carib amb l’elegància del jazz contemporani2. Un sextet format per músics amb una trajectòria consolidada a nivell nacional i internacional, qui presenten “un repertori original replet de sabor, sofisticació i improvisació”.

A La Torre, Carlos Medina

Carlos Medina Quintet serà la següent formació d’este cicle, que visitarà La Torre el 26 de juliol per a interpretar en l’Alqueria de Coca, al costat del Pont de la Solidaritat, un concert on oferiran un repertori basat en composicions originals gravades recentment per a l’àlbum El salt del cavall. Algunes d’elles estan escrites par a l’ocasió i unes altres han estat al servici d’uns altres grups. “L’element principal d’estes és el seu caràcter melòdic en el qual cada cançó tracta de contar una història diferent”.

Per a concloure este cicle i el festival, en el mateix lloc i hora, “el públic podrà gaudir el 27 de juliol de tota una festa assegurada amb un repertori irresistible ple de grans èxits de la música de Puerto Rico i Cuba de Plena 79 Salsa Orchestra, que ha rebut un destacat reconeixement al ser nominada als premis Latin Grammy en la categoria de Millor Àlbum de Salsa per la seua més recent producció titulada Tierra y Libertad”, ha conclós Llimerá.