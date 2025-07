Bukowski va nàixer a Algemesí

Entre Charles Bukowski i Raymond Carver, el realisme brut que l’escriptor, professor i periodista Francesc Viadel (Algemesí, 1968) mostra en la seua última novel·la Abisme (Vincle) està més pròxim a l’autor dels Escrits d’un vell indecent que a l’autor del recull de relats De què parlem quan parlem d’amor (Columna). Viadel fa ús d’un llenguatge bròfec, cínic, a vegades escatològic, políticament incorrecte, si de cas, però això sí, filtrat per un humor negre socarrat d’un valencià nascut a Algemesí que treballa com a professor d’universitat a Barcelona.

La història del personatge central de la trama, Rafael Bodí Bonastre, fill “d’un assalariat merdós, borratxo i foraster i d’una mare “fregaescales” és la història d’una família d’immigrants d’Albaida que aterren a Barcelona i viuen en condicions molt precàries en un barri marginal de la ciutat. D’aquella família d’“angoixats, emprenyats, amargats, entristits i desesperançats” naix el protagonista que estudia periodisme a l’Autònoma i vol obrir-se camí en la professió per acabar, definitivament, també en el fracàs i la marginació com a conseqüència de la crisi econòmica de la bombolla immobiliària.

Podríem pensar que el relat de l’autor és un excés en molts sentits que podria afectar la versemblança, però tota la trama és una caricatura d’humor negre que l’autor fa servir com una sàtira despietada de la societat benpensant i del consum i els diners capitalista. El prisma narratiu de Viadel és tallant i categòric, sense concessions de cap mena a la galeria. Fins i tot les relacions del protagonista són esquarterades sense compassió, com en el cas de la parella, Nicoleta, “la seua falta d’empatia amb la humanitat sencera, la seua manca d’humilitat, el seu classicisme vergonyós, la seua avarícia, els seus atacs injustificats d’ira, o sobtats de gola o de luxúria que l’acabaven sempre per transformar en una autèntica lloba rabiosa”.

Certament, Rafael Bodí també recorda llunyanament un altre personatge entranyable de la història de la literatura nord-americana i universal com és Ignatius Reilly, de la magnífica novel·la Una confabulació d’imbècils (Anagrama). Tots dos són inadaptats, marginats, que en el seu recorregut per la supervivència coneixen tot un seguit de gent estrafolària, també marginal com ells que, al cap i a la fi, dibuixen una realitat alternativa de les ciutats de Nova Orleans i Barcelona, ben diferent de la visió més estereotipada. Si fa no fa, sembla que ací el nostre particular Bukowski va nàixer a Algemesí.