Mar Iglesias pren possessió del seu càrrec com a acadèmica de l’AVL

La professora de la Universitat d’Alacant Mar Iglesias ha pres possessió del seu càrrec com a acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Iglesias ocupa la vacant que va deixar la filòloga i professora Tudi Torró amb la seua renúncia al càrrec l’any passat. L’acte s’han celebrat en el monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de la institució, amb la presència dels acadèmics, representants de les institucions estatutàries, de la política, del món universitari i del teixit associatiu, cultural i econòmic de la Comunitat Valenciana.

En el seu discurs, la nova acadèmica ha expressat que formar part de la institució suposa la continuïtat i la renovació d’un compromís que ve de lluny: «el de defensar la llengua, estimar-la i posar-la en el centre de la vida col·lectiva».

Acadèmics de l'AVL / Levante-EMV

En este sentit, ha recordat que la seua trajectòria ha estat feta de constància, complicitats i conviccions. «He conegut els entrebancs, però també les oportunitats de construir un futur més digne per al valencià. Des del sud, des d’Alacant, he viscut el valencià com un compromís diari. No com una herència fàcil, sinó com una lluita que es fa amb estima. I això m’ha marcat profundament. A més, he aprés que la llengua només viu si la fem servir. Que només perdura si la fem útil. I que només prospera si la fem desitjable», ha expressat.

Una llengua que camina

Les referències a Alacant han sigut constants en el parlament d’Iglesias, el títol del qual, «Una llengua que camina», és el mateix que el del documental que va coprotagonitzar fa quinze anys. «Parlava des del meu context, des del meu sud, des d’una ciutat on el valencià s’ha ignorat massa sovint o s’ha menyspreat. I sempre he parlat amb orgull, però també amb consciència. Perquè sí, el valencià camina. De vegades, a poc a poc, de vegades a contracorrent. Però camina. És una llengua que no s’ha deixat tombar, malgrat els intents d’arraconar-la. A Alacant, la castellanització ha sigut estructural. Ho sabem. I, tot i això, hi ha resistència. Hi ha vida. Hi ha esperances noves, com hem comprovat fa ben poc», ha valorat.

És per això que Iglesias ha demanat més suport i més recursos perquè la institució continue caminant. «La llengua també camina quan l’Acadèmia manté el seu treball, malgrat les dificultats. I per això, vull defensar, amb claredat, que cal més suport. Una institució com l’AVL hauria de disposar dels recursos necessaris per a arribar a tot el territori, per a fer més accions, per a dur la llengua a tots els àmbits», ha reivindicat.

Així, la nova acadèmica ha manifestat que arriba a l’Acadèmia amb l’objectiu de sumar, escoltar, aprendre i treballar «amb rigor, amb passió i amb esperit col·lectiu». «No hi ha llengua sense comunitat. No hi ha comunitat sense veu. I no hi ha veu si no la defensem junts, dia rere dia, com la llengua de cada dia», ha refermat abans de tancar el discurs.

Una veu solvent, rigorosa i compromesa

La presidenta de la institució normativa del valencià, Verònica Cantó, ha donat la benvinguda a Mar Iglesias «a la que ja és casa teua i la casa de tots els valencians», i l’ha felicitada pel discurs. «Ens convida a veure i a viure el valencià com una llengua que camina i que caminarà amb pas ferm, perquè és una realitat, perquè volem que així continue sent i perquè volem viure amb plenitud com a poble, citant l’estimada Carme Miquel», ha expressat.

Cantó ha destacat que la trajectòria de Mar Iglesias «és una aposta constant per la innovació, el progrés i la dignificació del valencià en entorns com ara el digital, en què resultava complicat fer-ho». En el repàs de la biografia de la nova acadèmica, la presidenta ha valorat que Iglesias va obrir un camí en el periodisme digital valencià. «Va demostrar que era possible informar amb rigor i qualitat, i fer-ho en valencià, consolidant espais comunicatius de referència», ha recordat Cantó. Així mateix, ha subratllat que la de Mar Iglesias és una veu «solvent, rigorosa i compromesa» que ara s’incorpora a l’Acadèmia perquè la institució continue defenent «la dignitat i el futur del valencià».

En este sentit, ha afirmat que la incorporació d’Iglesias es produïx en un moment «de dificultat extrema» per a la institució i per al valencià «pels atacs constants, indignes i amb una intencionalitat clara de deslegitimació a què estan sent sotmeses tant la institució com la nostra llengua». Això no obstant, Cantó ha assegurat que Iglesias contribuirà, amb la responsabilitat, el compromís i el sentit institucionals que correspon i pertoca a la dignitat del càrrec, «a enfortir la tasca col·lectiva de defensa del valencià i a erradicar de la nostra llengua qualsevol aspecte de conflictivitat que impedisca avançar en el seu ús social». «Per tot això, t’encoratgem a sumar, a treballar mirant cap avant, sense defallir, amb coratge valentia i alegria», ha conclòs la presidenta.