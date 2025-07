Matrimoni de conveniència franquista

Els franquistes del PP i Vox, van com si portaren un coet al cul amb la metxa encesa o com si se’ls acabara el món i necessitaren casar-se in ariticulo mortis. Els del PP que encara es resistien a donar el pas, ja han perdut la vergonya. L’Ayuso és un cas especial, perquè va descobrir que li convenia més defensar les idees de Vox, a canvi de tenir els seus vots a Madrid. Jo ja fa temps que m’avancí al moment i vaig proposar, fins i tot, un mot combinat per la parella, que finalment s’han casat. La meua proposta era PEPOX, d’on se’n derivarà pepoxista,-ístes. Siga com siga, s’han casat en un matrimoni de conveniència i han acordat compartir un mateix objectiu: acabar amb Pedro Sanchez.

Els del Pepox són molt fatxes y mucho espanyole i es proposen acovardir Sanchez, fins a fer-lo dimitir de la presidència del govern espanyol i estan tan obcecats en la feina, com desconfiats de guanyar si solament compten amb els vots que tenen ara. Mentre continue el pacte de socialistes-nacionalistes-comunistes, Feixóo no tindrà res a fer perquè ni Junts, ni el PNB tractaran mai amb Vox, ni encara que Feixóo jurara sobre la Bíblia donar-los la independència!

O siga, que Feixóo ho té molt fotut i està condemnat a quedar-se sol amb Vox, No perden l’esperança, animats pels ayatollahs i pels oracles i han acceptat l’ordre d’Aznar: todo sirve para acabar conSanchez: dir mentides; propagar falses notícies en mitjans grocs; encoratjar els jutges més reaccionàris, a que prevariquen; mantenir colles exaltades i drogades perquè es dediquen a fer estratges al president i altres membres del govern; pressionar el PP europeu, especialment Úrsula von der Leyen, perquè no se’n fien de Sanchez... Malgrat tot, però, estic totalment convençut que no podran doblegar Pedro Sanchez, ni a cap demòcrata. De tota manera, recomane als socialistes i als aliats convéncer elsnacionalistes canaris que els convé més el pacte amb els aliats més oberts i progressistes que no amb el Pepox, més tancats i regressius. També recomane fer el mateix amb els partits nacionalistes d’abast provincial de l’Espanya profunda (Terol, Zamora, Soria, etc.) perquè si que existeixen, i perquè amb els aliats poden donar passos cap avant i el progrés, que no cap enrere i en direcció a la caverna amb el Pepox. Tot açò, preparar la successió a Sanchez i presentar els pressupostos podria ser la millor feina que es podrà fer a partir de setembre...