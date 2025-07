Acaba d'aparéixer el llibre titulat El Cant de la Carxofa, del company i amic Rafael Roca Ricart, on fa una repassada històrica a una de les manifestacions artístiques, musicals i devotes més antigues de les terres valencianes. I no només se centra en el seu estimat poble -Alaquàs-, sinó que rastreja i documenta la celebració de l’acte a tres barris de la ciutat de València –Castellar-l’Oliveral, El Carme i El Canyamelar– i a nou municipis: Silla, Catarroja, Picassent, Aldaia, Quart de Poblet, Manises, Vila-real, Cabdet (a la província d’Albacete). Amb tot, és Alaquàs, per raons òbvies, el centre del seu estudi.

L’obra, profusament il·lustrada, es divideix en tres parts. En la primera, s’indaga en els orígens medievals de la Carxofa, que permeten vincular-la a manifestacions del teatre medieval sacre, com ara el Cant de la Sibil·la, el Misteri assumpcionista de la Seu de València o la Festa d’Elx. En aquest sentit, s’hi fa un resseguiment de les pistes que ofereixen els dietaris del capellà d’Alfons el Magnànim, de Jeroni Sòria i de Pere Joan Porcar. Després es passa al segle XVIII, i també s’aporten dades procedents de la crònica que, sobre les festivitats en honor a sant Vicent Ferrer (1726), realitzà Tomàs Güell, cronista de convent dels dominicans del Cap i Casal. De fet, un dels testimonis més eloqüents d’aquella centúria és el que, anys enrere, desenterrà Joan Antoni Carrasquer: la comanda que, en 1740, realitzà l’Ordre Tercera de Sant Francesc del Convent de la Mare de Déu de Sales, de Sueca, a diversos fusters i pintors per tal que construïren «una alcachofa tan capás que a su tiempo ha de llevar el teatro, cuyas hojas han de ir abriéndose poco a poco al tiempo que vaya bajando, en la que ha de ir dentro un ángel cantando, y al subirse ha de ir las hojas otra vez cogiéndose y uniéndose».

És gràcies a aquestes dades, i encara a d’altres –com ara el sainet titulat Un ensayo fet en regla, que publicà Bernat i Baldoví en 1845– que l’autor posa en qüestió la teoria formulada en 1929 per José Manuel Cortina Pérez, segons la qual el naixement –lletra i música– del Cant de la Carxofa se situaria en 1854, i seria obra de Rigobert Cortina Gallego. Literalment, Roca afirma que, en tot cas, aquesta data «tan sols assenyalaria l’origen del Cant tal com ha arribat fins als nostres dies». I podem afegir que, segurament, el benemèrit Cortina només va actualitzar la cosa, modernitzant-la, però sense perdre de vista la tradició que, sense cap dubte, s'imposaria.

M’he estés més parlant de la part dels orígens de la Carxofa, perquè Roca ha fet una tasca de recerca certament encomiable. Però, no menys interessants resulten els apartats dedicats a documentar la celebració de la Carxofa a Alaquàs i a múltiples municipis de l’Horta (Sud i Nord), la Ribera i fins i tot la Foia de Bunyol. Cosa que permet comprovar com l’època daurada del cant se situa a la dècada final del segle XIX i les dues primeres del XX. És un llibre que, com afirma Enric Juan, autor del pròleg, està escrit amb la coherència i l’estil que requereix la història, per tal de convertir-se en «una guia per a aquells que admiren la cultura popular i busquen formes per a conéixer-la». I, també, serà la clau per seguir avançant en el coneixement d'aquesta manifestació religiosa popular.