Joan Amèric transforma la muralla d’Alzira en una illa encantada

El cantautor Joan Amèric actuarà per primera vegada dins les Festes Patronals d'Alzira amb un espectacle inèdit i de gran format que porta per títol “ALZIRA, l’illa enCANTADA”. El concert tindrà lloc aquest divendres a peu de les històriques muralles àrabs de la ciutat, amb un escenari flotant construït sobre l’aigua, un repte tècnic i artístic concebut especialment per a l’ocasió. “A més de l'estètica, es tractava també de donar-li coherència al fet de ser una illa”, explica l’autor.

L’actuació suposa un moment molt especial per a l’artista valencià, que torna al seu poble natal amb un espectacle íntim, potent i carregat d’emoció, a pocs carrers d’on va nàixer sa mare. El concert comptarà amb una escenografia innovadora, llums i so d’alta fidelitat, i un equip tècnic i musical de primer nivell.

Amèric presentarà en primícia diverses cançons del seu pròxim disc, com “En primera fila”, “Volia ser trobador”, “Paraules per a Cris”, “Rosa de Mar”, “Si arribara el dia” i “Illa enCantada”, aquesta última una peça que connecta les illes d’Alzira i Formentera en una metàfora d’amor, aigua i territori.

També interpretarà cançons imprescindibles del seu repertori com “Vine”, “Paula”, “Perquè soc poble”, així com una versió molt personal de “M’aclame a tu” (Estellés) i una adaptació de “Choro Bandido” del brasiler Chico Buarque.

L’artista, guardonat amb el Premi Barnasants al millor concert d’aquest prestigiós festival internacional de cançó d’autor, ha actuat en escenaris emblemàtics com el Palau de la Música, el Teatre Romà de Sagunt, l’Auditori de Barcelona o el Palau de Pedralbes. Ara arriba, per fi, a les Festes Majors del seu poble, Alzira, amb un concert que promet ser històric, emocional i inoblidable.

El concert tindrà lloc en un espai patrimonial únic: les muralles d’origen àrab d’Alzira, que daten del segle XII i formen part del patrimoni protegit com a Bé d’Interés Cultural. Aquestes muralles, que encerclaven l’antiga illa al meandre del Xúquer, han sigut testimoni de segles d’història i ara acolliran la veu d’un fill de la ciutat.