La privatització del Garbí no té "ni cap ni peus"

No deixe de sorprendre’m cada dia. Pensava que amb els anys era més complicat que alguna cosa em resultara indiferent. Potser són els temps que ens ha tocat viure o que l’ús de la raó ha caigut en decadència. Així que, cada vegada té més vigència una tradicional locució verbal: ‘no tindre cap ni peus’. Si la pronunciem, estem indicant que alguna cosa és un desficaci i no té trellat.

És difícil d’entendre que l’empresari d’Estivella José Ramón Mateu haja privatitzat l’ermita del Garbí i els seus terrenys, situats en el parc natural de la Calderona. El projecte no té ‘ni cap ni peus’. Acabarà fracassant. Diu que vol internacionalitzar la muntanya. Ho fa posant un baret i impedint el pas lliure per la zona. Per al meu poble, ha sigut un colp dur que una persona referent de la comarca actue d’eixa manera.

La devoció per la Santa Creu del Garbí és intensa entre els estivellencs i les estivellenques. La celebració en 1987 del segon centenari d’este símbol suposà la reconciliació d’una societat enfrontada des de la Transició. Moltes persones no s’hi parlaven. Va unir creients, no creients i gent de diverses ideologies. El posterior ressorgir de l’ermita i l’entorn assolat fou també possible per l’esperit de concòrdia generat. Recorde quan en l’any 1993 l’alcalde Robert Renau i el conseller Emèrit Bono inauguraren les obres de restauració i ordenació de l’ermita i el Puntal. Ningú creia llavors que un propietari acabara reclamant unes terres que no es poden explotar econòmicament. No té ‘cap ni peus’. És increïble com la megalomania i la irracionalitat d’un veterà empresari arriba tan lluny.

La vigència de la locució protagonista de l’article no té fi. Un altre exemple que no té ‘ni cap ni peus’ està relacionat amb el fet que la Generalitat es desentenga d’una part destacada del pressupost d’un òrgan estatutari com és l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que siga un ministeri de l’Estat qui li done una subvenció important. Després de tants anys demanant l’autonomia per a mantindre el que considerem nostre, ara tornem al govern central per a sobreviure.

En definitiva, intentem que tot el que ens envolte siga el més sensat possible. Viure entre accions que no tenen ‘ni cap ni peus’ resulta poc recomanable. Els somnis són per a sentir-los intensament i posteriorment aproximar-los a la raó.