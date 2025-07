Quan l’Educació Física era vocació: el llegat de la pionera Esther Luy

Esther Luy Perera (Saragossa, 1935) és considerada com la primera entrenadora d’handbol de l’estat espanyol, una de les primeres d’atletisme i es troba entre les precursores de la pràctica de l’hoquei a terres valencianes. De fet, el professor i periodista Miguel Ángel Murcia Llin li va dedicar un apartat al seu llibre “Mujeres y balonmano: 70 años de historia en España” (2023), com a pionera d’aquest esport al nostre país. Açò va ser possible en obtenir la titulació de preparadora d’aquesta disciplina, el 1962, en la qual va ser l’única dona de la seua promoció. La tasca d’entrenadora d’aquests tres esports, aleshores minoritaris, sempre la va exercir de forma desinteressada i, moltes vegades, amb recursos materials limitats.

Però darrere de totes aquestes fites, es troba una mestra de mestres amb un ampli currículum acadèmic i formatiu. De fet, va començar a exercir la docència de l’Educació Física, a partir del 1955, a molts col·legis de la Ciutat de València com les Dominiques, Santa Ana i Jesús-Maria i, dos dècades més tard, a La Salle de Paterna. Així com, als principals centres de la nostra província on s’impartien aquests estudis com l’Escola de Magisteri de la UV, la de l’Edetània, a Godella, i la de l’antiga Universitat Laboral de Xest. En alguna d’aquestes va arribar a exercir càrrecs de responsabilitat fins que es va retirar el 1995, deixant la seua empremta didàctica en cadascú dels llocs pels quals va passar. A més a més, durant la seua trajectòria professional va impartir nombrosos seminaris i conferències, inclús en altres països com l’extinta Unió Soviètica, el 1991.

Esther Luy, el 1964, quan competia en atletisme. / Col.lecció E.L.P.

Esther Luy, que des de ben xiqueta volia ser mestra, va arribar a València des d’Osca a mitjans dels anys quaranta amb la seua família, on va continuar el Batxillerat a l’Institut Sant Vicent Ferrer de la ciutat. Una vegada es va formar en Educació Física, d’acord amb els estudis de l’època, a les seues classes va voler trencar amb els plantejaments de com s’ensenyava aquesta matèria en eixe moment, donant-li un enfocament més natural, amé i útil. La seua finalitat era que l’esport contribuïra al desenvolupament social i a la salut de les seues i els seus alumnes i a la seua formació com a persones. Les seues classes eren participatives, en les quals fomentava l’actitud positiva i assignava a cadascú la responsabilitat que millor sabia desenrotllar, en favor del bé individual i del col·lectiu i fomentant el respecte als altres. A través de l’ús de la imaginació i la pràctica de la natació, l’esquí i els campaments en la natura, també va formar a les seues i els seus aprenents per a ajudar-los a afrontar situacions d’emergència com riuades, incendis o naufragis, posant l’Educació Física al servei de la supervivència de les persones.

També va practicar diverses disciplines esportives amb l’única finalitat de superar-se a si mateix i per a poder-les ensenyar al seu alumnat i als equips i atletes que va entrenar. Aquest fet, sumat als seus amplis coneixements, el seu bon saber fer i tracte personal, va fer més fàcil afrontar els reptes esportius a les seues pupil·les i pupils, comportant-los molts èxits. En el cas d’elles, es troben destacades jugadores valencianes com “Piloncia” Soler i Vicenta Cano, les quals van formar part de la selecció espanyola d’handbol o, d’altra banda, les atletes Amparo Betés, Matilde Bixquert i Amparo Bargues.

Aquest mes d’agost, Esther Luy Perera compleix noranta anys, motiu pel qual l’hem entrevistada per a l’ocasió per a poder elaborar aquest perfil biogràfic i recordar, així, el seu destacat llegat educatiu i esportiu. El mateix que li va servir per a formar, acadèmicament i humanament, a través de l’Educació Física, a una part important de les i els mestres dels últims temps, i per a poder impulsar la pràctica de l’esport, per part de les dones, al nostre territori.