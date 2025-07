Oblidar la llengua

El secretari de la corporació municipal, funcionari de nissaga, Marc Antoni Ortí i Ballester, en publicar, el 1640, el seu Siglo quarto de la conquista de Valencia, en castellà, encara s'havia d'excusar per fer-ho en aquella llengua, alhora que construïa un discurs apologètic de l'idioma que deixava d'emprar i criticava els que usaven la llengua forastera en les instàncies del poder local: "algunes persones", en saber que ell redactava els relats d'aquelles festes jaumines i centenàries del 1638, li assenyalaren "per defecte, lo haver-los escrit en llengua castellana, pareixent-los que, tractant-se de festes de València, fora més acertat escriure-les en llengua valenciana". A la qual objecció, el mateix Ortí es contestava: "no puch deixar de confessar que en alguna part tenen rahó y mostren lo bon zel ab què estimen la conservació de son natural idioma". Però l'autor passava, després de cantar les lloances de la llegua que abandonava, a excusar-se'n: "succés de València, és més acertat escriure'l en la llengua més proporcionada ab la inteligència de totes les demés nacions ab qui se ha fet tan comuna la castellana". I tot seguit feia un excursus sobre l'ús del castellà al cap i casal del regne: "hauré de dir tot lo que sent en orde a est particular; y és que no he pogut deixar de estranyar lo haver vist que en aquest temps haja pogut trobar-se valencià que repare en açò: perquè si en algun temps -y no tan antich que yo no l'haja alcançat- solia fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quant en les juntes de la ciutat, estaments y altres comunitats algú dels valencians que·s trobaven en ells se posava a parlar en castellà, tots los demés se enfurien contra ell, dient-li que parlàs en sa llengua; ara és tan al revés que casi totes les juntes se parla en castellà".

El procés de la pèrdua del prestigi del valencià en els àmbits del poder públic avançava. Ortí ho detectava: "ha arribat est costum a introduhir-se tan estremadament, que no sols se fa particular estudi en procurar saber la llengua castellana, però també en oblidar la valenciana, per la molta abundància que y ha de subjectes que els pareix que tota la sua autoritat consistix en parlar en castellà". Cosa que portava a Ortí a concloure que de tot allò venia "a resultar un grandíssim absurdo". Uns segles després, la cosa continua. I cal resisitir. La resistència de la tradició, del conservadorisme lingüístic, es mantenia durant el barroc i ara, també. La nostra llengua és un signe evident de la nostra identitat, i no podem perdre'l. Altrament, resultarem un "grandíssim absurdo".