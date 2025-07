Quan la música projecta territori i educació

El talent valencià torna a tindre una gran oportunitat per créixer. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) manté obertes fins a setembre dos convocatòries que aposten per enriquir el patrimoni bandístic amb noves creacions: el II Concurs de Composició per a Banda Simfònica de la Diputació de Castelló i l’XI Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant.

Ambdós certàmens estan dirigits a compositores i compositors que vulguen contribuir amb noves obres al repertori bandístic valencià. A més dels seus premis econòmics, les convocatòries destaquen pel seu compromís amb la visibilitat real de les obres guanyadores: a Castelló, es convertiran en peces obligades per al Certamen Provincial de Bandes de 2026; a Alacant, s’interpretaran dins del festival Música i Família i seran publicades per FSMCV Edicions.

Segons explica Daniela González, presidenta de la FSMCV, «estos concursos permeten no sols donar suport al talent creatiu, sinó també projectar una mirada musical sobre el territori i la seua identitat».

Patrimoni i territori: Castelló com a inspiració musical

El certamen promogut junt amb la Diputació de Castelló ha servit per posar en valor nous llenguatges i compositors vinculats amb el territori. Una mostra en són les obres guanyadores de l’última edició, com Morelladon, de Jesús Orón, una versió nostrada i lliure dels dinosaures que habitaren fa milions d’anys el nostre territori. «Ofereix una oportunitat d’interpretar una obra en un context on el criteri principal és la qualitat musical», afirma Orón.

«És una magnífica iniciativa per promoure la creació i enriquir el patrimoni musical valencià» Pedro Sanz — Autor guanyador

També La torre del Rey, de Carlos Vallés, beu del patrimoni històric. «El poema simfònic descriu l’esperit d’un rei que busca la seua estimada entre els passadissos d’una torre. És una oportunitat per a donar-nos a conéixer, demostrar la nostra vàlua i que la nostra música sone en els certàmens, cosa que hui és difícil», assenyala.

Per a Pedro Sanz, premiat amb Llegendes de la mar i la terra, el concurs també és un impuls creatiu. «És important per als compositors tindre un punt de partida amb visibilitat. Que la peça guanyadora siga obra obligada és un gran aparador. És una magnífica iniciativa per promoure la creació i enriquir el patrimoni musical valencià».

Educació i compromís social: la proposta d’Alacant

Pel que fa al certamen de la província d’Alacant, s’ha convertit en un espai de creació pedagògica amb impacte real a l’aula i a les societats musicals. Una de les últimes guanyadores, La veu dels silenciats, del compositor Óscar Calatayud, abordava l’assetjament escolar a través d’una obra amb elements com la percussió corporal i instruments reciclats. «La meua principal motivació treballar aspectes tan rellevants com l'assetjament escolar i establir un missatge pedagògic mitjançant la música. Va ser un camí artístic que sempre recordaré de manera gratificant», explica.

«Ens dona l'oportunitat d’aportar des del nostre prisma a la formació musical» Felipe Vicente — Autor guanyador

Per la seua banda, Felipe Vicente va signar Las aventuras de Lena la Ballena, una història sonora amb narració per a públic infantil. «Volia transmetre com xiquets que poden arribar a ser tan diferents poden crear i enfortir una gran amistat. És un concurs molt beneficiós per als compositors perquè dona l'oportunitat de continuar aportant des del nostre prisma a la formació musical. També considere que estem aportant al desenvolupament i evolució educativa musical en la nostra Comunitat». Ambdós autors coincideixen en la importància que les obres guanyadores tinguen un recorregut garantit. «La difusió per part de FSMCV Edicions fa que esta iniciativa siga un vertader aparador per als compositors», subratlla Vicente.

Les bases completes i els premis atorgats dels dos concursos poden consultar-se a fsmcv.org . Les candidatures del XI Edició del Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant poden presentar-se fins al pròxim 15 de setembre; les del II Concurs de Composició per a Banda Simfònica de la Diputació de Castelló es poden presentar fins al 5 de setembre.