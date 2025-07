Agost en pausa: les llibreries de barri reivindiquen el dret al descans en estiu

Amb l’arribada del mes d’agost, moltes llibreries independents tanquen les seues portes. No és una decisió fàcil. La por a perdre ingressos o clients fidels dificulta aquesta decisió. No obstant això, la mateixa dinàmica del barri pot suposar una espenta a l’hora d’abaixar les persianes. “En el barri no queda molta vida i no té sentit obrir”, apunta María García, llibretera de la Librería Nöstlinger, ubicada a la Saïdia.

Comparteix aquesta reflexió Mar Català, de La Repartidora: “Nosaltres sí o sí tanquem a l’agost, perquè Benimaclet està desert i la majoria dels comerços no obrin”. “Però, per altra banda, en els barris obrers les persones tenen menys facilitats d'anar-se'n del barri per a fer vacances. Encara que, malauradament, qui no es pot pagar unes vacances ho té més difícil per a pagar-se els llibres”, reflexiona.

Merescut descans

La pausa, a més, es converteix en “una necessitat” quan, com afirma García “has estat tot l’any treballant”. “Les vacances d'estiu en el sector del llibre són prou importants, perquè durant altres èpoques de l’any –com Nadal, Pasqües o caps de setmana– nosaltres estem treballant mentre altres descansen”, afegeix Català, qui aquest any tindrà un mes i una setmana de vacances.

L’equip de La Repartidora, destaca, “no ha hagut de sacrificar mai” la seua aturada estiuenca: “Intentem prendre’ns això molt seriosament, perquè no volem que el nostre projecte siga un projecte d'autoexplotació, però entenc que hi ha altres projectes que no tenen més remei”. De fet, a María García li va costar molt prendre la decisió de tancar durant unes setmanes. “Era el primer mes d’agost que jo vivia en la llibreria i tenia les meues reticències i un poc de por de tancar un mes sencer”, reconeix. Finalment, va apostar per “parar i descansar”. Enguany, diu orgullosa, ja ha fet “el canvi de xip” i no dubta del seu dret a disfrutar de les vacances.

Malgrat tot, ambdues reconeixen que, encara que deixes d’ingressar durant un mes, has de continuar pagant factures. “Intentem compensar el fet que en agost no tindrem facturació, fent molta campanya de recomanacions de lectures d’estiu perquè la gent es planifique. Això ens dona un poc de matalàs”, recalca Català, qui valora que, paral·lelament, la seua comunitat de sòcies els “ajuda a mantindre les despeses bàsiques del projecte i no haver de limitar els drets laborals per a aconseguir més diners”.Per la seua part, García ressalta la importància de “guardar quan es té, com en el conte de la cigala i la formiga”, així com el treball de la seua assessora fiscal i comptable que l’ajuda a “gestionar la tresoreria”.

Comerç local

El tancament estiuenc també fica en evidència les desigualtats dins del sector. Mentre les grans cadenes de llibreries –moltes ubicades als centres comercials o zones turístiques de la ciutat– es mantenen obertes, les xicotetes llibreries de barri han de decidir si parar o sacrificar el seu descans. “És el de sempre: quan compres en una llibreria de barri, igual que quan compres en una carnisseria, un forn o una fruiteria, estàs ajudant amb els teus gestos, amb els teus gestos econòmics”, declara García.

“Quan compres en un negoci de barri, estàs ajudant a les persones que hi ha darrere d’eixe negoci. Estic segura que la gent ja sap que les decisions de compra que prenem en el dia a dia són importants i s’ha de continuar recolzant als xicotets establiments de barri perquè pugam sobreviure”, conclou.