Potser és per l'edat, això de fer-ne seixanta m'ha marcat més del que pensava, o és perquè vivim un moment tan trist i dolorós com mai no m'havia pogut imaginar. De guerres sempre hi ha hagut, però últimament encadenem catàstrofes naturals amb conflictes creats per persones a les quals costa qualificar d'humans. El cas és que siga per una raó o per una altra pense molt en el món que deixaré als meus fills i en la lliçó més important que son pare i jo ens hem esforçat a donar-los: ser bona gent. La bondat és la raó de ser de la humanitat. Sense bondat, no hi ha bé comú, no hi ha compassió, no hi ha empatia, sense bondat no funciona la societat.

Bernat Capó, en 'Costumari valencià 2', ens parla de la figura de l'home bo: «Possiblement on més es notava la seua capacitat componedora era en el repartiment de les herències familiars, quan els difunts no havien testat i els hereus mai no es posaven d’acord. Aleshores, l’home bo preava les terres i en feia els lots, que sortejava entre les parts. Allò tenia més força que l’escriptura d’un notari [...] La figura del preador es dreçava i, des de la seua altura moral, posava cada cosa en el seu lloc sens que mai no hi haguera cap problema respecte d’això». Ara mateix només en les partides de pilota crec que podria ser real l'afirmació.

La figura de l'home bo ha sigut substituïda pels tribunals, però encara la figura de l'arbitratge i sobretot el Síndic de Greuges arrepleguen la filosofia d'una persona que vetla pel compliment i el respecte dels drets i de les llibertats que assisteixen les persones davant de l’Administració. Debades i sense necessitat d'advocats ni procuradors. A Madrid hi ha, per a tot l'estat, el Defensor del Poble. Casualitats de la vida tots dos tenen un nom de protector: Ángel Luna i Ángel Gabilondo. A l'Alcúdia, en les jornades per a l'ensenyament que programen a setembre, vaig poder escoltar Ángel Gabilondo explicant-nos, a propòsit d' 'El banquet', de Plató, el significat de la filosofia. Com en el terme filosofia, amor 'philia' al saber 'sophia', el que de veritat importa és l'amor i que el saber havia de centrar-se en això: la saviesa de l'amor. Potser allí hauríem de posar l'accent.