Celso Albelo, Yolanda Auyanet, Ricardo Olivera, Deyana Sàvova, Eric Mora i Pascual Andreu actuaran en l'Òpera Benicàssim

El Festival Lírico Ópera Benicàssim albergarà quatre recitals de reconeguts artistes nacionals i internacionals com Celso Albelo, Ricardo Olivera, Deyana Sàvova, Eric Mora i Pascual Andreu i Yolanda Auyanet, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega a les 21 hores. L'esdeveniment cultural, organitzat per l'Ajuntament de Benicàssim i amb la direcció artística de Roberto Turlo, programarà diverses activitats paral·leles gratuïtes en la seua dissetena edició, que baix el lema Grans veus, grans emocions se celebrarà del 2 al 10 d'agost.

Celso Albelo amb el pianista Juan Francisco Parra oferirà el programa Brises d'òpera i folklore el dissabte 2 d'agost. El tenor, que actua en els escenaris més importants del món com el Metropolitan de Nova York, La Scala de Milà, Staatsoper de Viena, Deutsche Oper de Berlín, el Bolshoi de Moscou, Royal Opera House del Covent Garden de Londres, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatre Real de Madrid, Opéra National de París, Opera Austràlia, Teatre Sant Carlo de Nàpols o la Fenice de Venècia, abordarà obres de Carlos Guastavino, Teobaldo Power, Antonio González Santamaria, Néstor Álamo, Juan Quintero, Augusto Brandt, Pablo Sorozábal, Manuel Penella o Federico Moreno Torroba.

L'artista ha col·laborat amb directors com Antonio Pappano, Zubin Mehta, Daniel Harding, Daniel Oren, Alberto Zedda, Nello Santi, Rafael Frühbeck de Burgos o Carlo Rizzi i va ser guardonat amb el Premi Òpera Actual 2008, l'Oscar de la Lírica de la Fundació Verona per l’Arena (en 2010 i 2012), el Premi Líric Teatre Campoamor en les categories Cantant revelació (2010) i Millor cantant de la temporada (2012), el Premi Giuseppe Lugo d'Itàlia (2013), el Premi revista Codalario (2014) i el Premi Taburiente (2017). En 2013 va ser distingit amb la Medalla d'Or de Canàries pel Govern Insular. El cantant tenerfeny estarà acompanyat per Parra, pianista amb el qual va gravar el disc titulat Íntimamente editat pel segell discogràfic Sony Classic.

Parra, que col·labora amb prestigiosos directors, ha fet recitals en sales i teatres com el Wigmore Hall de Londres, Opera City Hall de Tòquio, Yokosuka Arts Theater, Teatre de la Zarzuela de Madrid, Museu Pushkin de Moscou, Teatre Filharmònic d'Oviedo, Auditori Príncep Felip d'Oviedo, Teatre Villamarta de Jerez, el Caire, Budapest, Fundació Juan March, Teatre Rosalía de Castro de La Corunya o l'Auditori Mario Laserna de Bogotà. El músic també ha acompanyat a cantants com Leo Nucci, Jorge de León, Nancy Fabiola Herrera, Rocío Ignacio, Ruth Iniesta, Isabel Rey, Desirée Rancatore, Roberto de Candia, Simón Orfila o Mariola Cantarero.

Tango a Benicàssim

El cantant de tango uruguaià Ricardo Olivera juntament amb l'italià Fabrizio Mocata (piano) i l'argentí Luis Caruana (bandoneón) actuaran amb el programa El lirisme del tango, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega el diumenge 3 a les 21 hores. Abordaran clàssics d'aquest repertori com Volver, Mi Buenos Aires querido i Por una cabeza amb música de Carlos Gardel i lletra d'Alberto Le Pera, així com altres obres del propi Mocata, Lucio De Mare, Anibal Troilo, P. Laurenz o Astor Piazzolla.

Olivera, un baríton de veu potent i plena, amb matisos delicats i simples, que fa recordar als cantants de la dècada dels anys 50, destaca com una de les veus mes representatives del tango de hui i actua en països com l'Argentina, el Brasil, Xile, Colòmbia, els EUA, Centreamèrica, Itàlia i Espanya. Ha cantat amb la Filharmònica de Montevideo i l'Orquestra Juan de Dios Filiberto dirigida per Atilio Stampone a Buenos Aires. La seua col·laboració amb Mocata comença l'any 2011 amb el qual comparteix escenari en diversos països.

Mocata, pianista, compositor i arranjador de Sicília, és un dels músics de tango més innovadors per la seua capacitat de combinar la tradició amb el virtuosisme i l'elegància del jazz. Actua en els grans festivals de Buenos Aires, Montevideo, Granada o Medellín i entre les seues publicacions estan Swango i Cruzando Aguas. El seu últim disc Tango Cruzados al costat de Franco Luciani, publicat per Acqua Rècords, va ser nominat en els Latin Grammy Awards 2024. Per la seua part, Caruana, bandoneonista, compositor i director argentí establit a València, ha actuat com a solista en obres de Piazzolla, gravat els discos Abandoneado i Suite del Agua (amb Teresa Parodi), i desenvolupa la seua activitat artística al costat de la pianista japonesa Kaori Sacco.

Ciència i òpera

Javier Santaolalla, doctor en Física de Partícules, oferirà el xou-conferencia Entre la ciència i l'òpera en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega, el dijous 7 a les 21 hores. És un dels divulgadors científics més populars en parla hispana i en països com l'Argentina, Colòmbia, Mèxic o Espanya. En el seu canal de YouTube Date un Vlog fa accessible la ciència a més de 4 milions de subscriptors, així com en els seus perfils de xarxes socials. Santaolalla, que es va doctorar en Física de Partícules en l'Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN) on va participar en el descobriment del bosó de Higgs, ha publicat set llibres, presentat programes de ciència en televisió i fundat la plataforma Amautas. Actualment, compagina els estudis de piano amb el grau en Humanitats i gira per escenaris de tot el món.

El Club de la Tusa és un xou únic que combina música, poesia i ciència per a explorar les emocions humanes més profundes i en el qual busca transformar el desamor en art, unint-lo amb reflexions sobre la vida, l'amor i la condició humana. L'espectacle, una experiència catàrtica i emotiva que connecta amb el públic des del més íntim a través de la màgia de les paraules, la música i la ciència, convida a la participació activa del públic creant un ambient còmplice i acollidor. L'objectiu de Santaolalla és crear un espai únic de trobada entre art i ciència que permeta al públic connectar emocionalment i reflexionar sobre temes universals.

Sarsuela i joies líriques

La setmana següent serà el torn per a la sarsuela amb una gala a càrrec de la búlgara, resident a Canàries, Deyana Sàvova (soprano), el costa-riqueny Eric Mora (baríton), i els valencians Pascual Andreu (tenor), i José Manuel Frasquet (piano) el dissabte 9 agost; i un recital de la soprano grancanaria Yolanda Auyanet, Premi Nacional de Música 2024, que amb Solistes València posarà el fermall d'or amb el programa Joies líriques i populars en la gala final el diumenge 10. Tots dos recitals se celebraran en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega a les 21h.

En les activitats paral·leles, l'objectiu de les quals és la divulgació i promoció de la cultura, l'Òpera de Benicàssim acollirà, el dimecres 6 d'agost a les 20h, la presentació del Proyecto Zarza del Departament Pedagògic del Teatre de la Zarzuela de Madrid, Premi Opera XXI a la Millor Iniciativa de Foment de la Lírica, i la projecció de La Gran Via de Federico Chueca i Joaquín Valverde amb llibret de Felipe Pérez i González.

El Festival Líric Òpera Benicàssim pretén potenciar el gènere líric i acostar aquesta disciplina a la ciutat castellonenca. Des de la seua primera edició, a l'estiu de 2008, han passat per aquest esdeveniment reconegudes figures de la lírica nacional i internacional com Juan Pons, Isabel Rey, Ana María Sánchez, Ainhoa Arteta, Isabel Rey, Sandra Pastrana, María José Montiel, Isabel Monar, Sergio Escobar, Nancy Fabiola Herrera, Ofelia Sala, Aquiles Machado, Raquel Lojendio, Carmen Romeu, Rubén Fernández, Laura Sheerin, Eduardo Sandoval, Mariola Cantarero & Simón Orfila, Luis Cansino, Lavinia Bini, Vanessa Goikoetxea y Nancy Fabiola, o George Gagnidze, entre altres.