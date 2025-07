Sovint rebem accions o afirmacions que ens pillen de sorpresa. No sabem reaccionar i callem. La facultat de respondre no la posseïm igual tots i totes. Però, no pensem que acaba el món. Si prenem el nostre temps, tenim encara l’oportunitat de reflexionar el que volem comunicar o com ens agradaria reaccionar. Quan arribe el moment, podrem contestar. Així quedarem tranquils i tranquil·les. Si ho fem, hi ha la possibilitat de dir a la persona destinatària la locució: ‘t’ha tocat o t’ha fet aire?’. Vol dir que li hem dit una veritat a la cara que no ha tingut més remei que escoltar i sentir sense fugir. També té el significat de burlar-se de qui s’ha pegat de ple amb alguna cosa.

Hi ha gent que s’alegra del mal que s’ha fet l’altre. Espera que un entropesse pel carrer o que faça alguna cosa malament per a ridiculitzar-lo. Llavors li diuen: ‘t’ha tocat o t’ha fet aire’? El pitjor no és el qui ho fa sinó aquells que aplaudixen la burla. De segur que, tots i totes ho hem fet alguna vegada. Caldria, per tant, que en férem autocrítica.

La falsa titolitis pública està de moda. Hem sabut que la classe política mentia sobre la formació. Entre ells i elles s’ho consentien. Ara, busquen la corrupció de l’altre per a beneficiar-se. Recentment, han trobat un títol poc clar del socialista Ángel Batalla. Curiosament a través d’una denúncia anònima feta per la polèmica agència antifrau. Es nota que ningú desitja consensuadament acabar amb eixe mal endèmic. La ciutadania ha de manifestar-se públicament perquè no juguen amb nosaltres. Quan això passe, se’ls ha de dir: ‘t’ha tocat o t’ha fet aire?’

Han passat 9 mesos des de la barrancada. Continua faltant autocrítica. Les administracions no treballen conjuntament. Uns i altres s’acusen. Trobe que, si el President haguera sigut director d’una empresa amb tantes víctimes, estaria dimitit. He vist a Catarroja com gent ferida i majors plorant ha dit amb força que se’n vaja. Després han preguntat: “li ha tocat o li fa aire?’

En definitiva, no tinguem por si no trobem resposta per a retrucar. Agafem forces i utilitzem la raó per a dir-los el que realment volem. Acabem de fer-ho i preguntem-los: ‘t’ha tocat o t’ha fet aire?’. La millor reacció no és sempre la més ràpida sinó la millor pensada.