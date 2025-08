Les dones nàufragues de Magda Simó

Un dels encerts de la novel·la de Magda Simó (la Jana, 1981) És naufragi (Drassana) és plantejar el vell conflicte entre els prejuís, que encara suren en l’ambient, respecte al rol social de les dones i el dret inalienable a la mateixa individualitat i a la lliure projecció de la seua voluntat i els seus desitjos. És a dir, el pes dels atavismes socials i la responsabilitat familiar versus el dret a l’alliberament de la passió i l’hedonisme. Amb altres paraules: sobre com el pes mortuori de la rutina i les obligacions i expectatives de rol que recauen especialment sobre les dones va minvant a poc a poc la plenitud i la felicitat a la qual aspiren.

Un tema, si fa no fa, molt actual i que encara ha de ser motiu de molts conflictes i paranoies en moltes relacions en temps en què el sacrifici i la perseverança, en l’altre extrem dels temps passats, han perdut la consistència sòlida que tenien en virtut de la societat líquida que vivim o, inclús, gasosa. Simó ho fa a través de capítols fragmentaris que van creant una atmosfera vertebrada per la fugida en tren de la protagonista barrejada amb altres aspectes relacionats amb antigues històries del poble sobre dones estigmatitzades pels veïns per la seua valentia o fatalment frustrades per la impossibilitat de ser lliures i afrontar la seua realització personal.

Al cap i a la fi, És naufragi tracta sobre un tema clàssic de la història de la humanitat i, per descomptat, de la literatura. La protagonista és una dona de classe mitjana casada i amb una filla, frustrada en el seu matrimoni, amb una relació impossible amb l’amant, amb qui aboca tota la passió i tota l’alegria de viure perduda en la rutina de la vida estable i d’obligacions familiars i laborals del matrimoni. La relació amb l’amant també és un intent frustrat de recuperar la joventut perduda, totes aquelles coses que el pes de la responsabilitat va minvant en el transcurs dels dies.

Magda Simó ha escrit una novel·la amb un llenguatge precís i ben assaonat, amb una pulcritud que invita a la lectura de cada passatge fins a arribar al desenllaç final amb una mirada un tant dramàtica, però subtil i profitosa perquè ens acosta a la complexa sensibilitat de moltes dones d’ara i sempre que han patit entrebancs familiars i socials en la seua realització personal.