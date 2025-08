La Ciutat de les Arts tria les seues 10 millors fotos de l'univers

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha seleccionat les 10 fotografies guanyadores de la segona edició del concurs ‘AstroCiutat. L’univers en imatges’ al qual s’han presentat treballs procedents del territori nacional i internacional i que, enguany, ha comptat amb la marca SONY com a nou patrocinador, a més de l’empresa valenciana FotoAstro González.

Amb esta proposta, la Ciutat de les Arts i les Ciències vol promoure entre el públic l’astrofotografia, una modalitat de la fotografia que vincula l’art amb la ciència i la divulgació astronòmica.

El jurat integrat pel reconegut astrofotógraf Jesús M. García Flores, el fotògraf Toni Sendra, un representant de la Ciutat de les Arts i les Ciències, dels patrocinadors Sony i FotoAstro González, així com també dels col·laboradors Associació Valenciana d’Astronomia (AVA) i l’Associació Astronòmica d’Aras de los Olmos, ha destacat l’alt nivell de les fotografies presentades en esta segona edició, que ha superat amb escreix el de la convocatòria anterior.

El concurs compta amb cinc categories (Cel Profund, Lluna, Sol, Via Làctia i Circumpolars) dotades amb un primer i un segon premi en cada una d’elles valorats en 1.000€ i 500€, respectivament, en material i accessoris per a la pràctica de l’astrofotografia.

Imatges premiades

En la categoria ‘Cel Profund’, dedicada a captures d’elements de fora del nostre sistema solar, el primer premi ha sigut per a l’obra titulada ‘Mosaico Monoceros’ d’Antonio Fabiani Méndez que mostra l’extensió de la cua de la nebulosa de la Roseta, que es prolonga fins a la regió de la nebulosa del Arbol de Nadal (ngc 2264). Una imatge de núvols de pols interestel·lar IFN (Nebuloses de Flux Integrat) realitzada per Alejandro Rodríguez Martínez denominada ‘M81-82 IFN Clouds’ ha obtingut el segon premi.

El concurs ‘AstroCiutat’ compta amb una categoria dedicada exclusivament a la lluna. El primer premi ha reconegut a Alejandro Nieto Lareo, autor de la fotografia ‘Totalitat’, una imatge d’una lluna completament eclipsada que ha adquirit un to vermellós a causa de la dispersió de la llum solar refractada per l’atmosfera terrestre i que permet observar simultàniament el cel estrelat gràcies, precisament, a eixa reducció de la llum reflectida pel nostre satèl·lit. L’obra ‘Bufant la Lluna’ de Sergio Ávila Sánchez, que mostra una posada de lluna amb la silueta del trompeter de Moroni d’un temple en Moratalaz (Madrid) ha obtingut el segon premi.

En la modalitat ‘Sol’, Juan Carlos Casado González del Castell ha obtingut el primer premi amb la fotografia ‘Total solar eclipsi’ que captura l’eclipsi total de sol ocorregut el 2 de juliol de 2019, des de l’Observatori Cerro Tololo a Xile, mostrant les estreles i una llum cendrosa. Mentres que el segon guardó ha correspost a Juan Gabriel Sanz Llopis, per la fotografia denominada ‘Solstici’, presa en Stonehenge (el Regne Unit) i que intenta traslladar la importància que, al llarg del temps, ha tingut per a la vida humana el continu cicle del sol en relació amb el nostre planeta.

La majestuositat de la Via Làctia

Les dos millors imatges que han capturat la majestuositat de la ‘Via Làctia’ en la categoria dedicada a la nostra galàxia han sigut, en primer lloc, la fotografia ‘Pausa’ obra de Marga Pons Castejón, que mostra una bella imatge de la nostra galàxia en una mar en calma i un cel totalment buidat, presa a Ses Salines de Fornells (Menorca) i, en segon lloc, la imatge titulada ‘La via de sal i estreles’ de Daniel Viñé García, captada en el Salar de Antofalla (l’Argentina) i que ens revela el cel austral amb el centre galàctic i la nebulosa de Gum.

Les fotografies ‘Testimonis del temps’ de Marian González Serrano i ‘Vèrtexs celestes sobre Pajaroncillo’, firmada per Jose Manuel Galvan Rangel han guanyat el primer i segon premi, respectivament, de la categoria ‘Circumpolars’. La primera presenta una escena d’arbres solitaris en un camp manxec contemplant el pas del temps, mentres que la segona, realitzada en l’enclavament de Conca de les Corbeteras de Pajaroncillo, mostra una panoràmica 360é que permet apreciar la rotació terrestre a través de les traces de les estreles, així com les diferents formes que adopten segons la seua orientació en el cel.

A més de les 10 fotografies premiades i amb motiu del 25 aniversari del Museu de les Ciències que es commemora enguany, s’ha sortejat un trípode valorat en 300€ entre les 100 imatges finalistes. El guanyador del sorteig ha sigut José Jiménez Priego, que ha concursat en la categoria de cel profund amb una imatge de la nebulosa del Cor i la nebulosa de l’Ànima.

Lliurament de premis

El lliurament dels premis tindrà lloc el 12 de setembre en el Museu de les Ciències, amb la inauguració de l’exposició de les imatges guanyadores al Carrer Menor de l’edifici, un espai de lliure accés al públic pel qual passen anualment un milió i mig de visitants, i que podrà gaudir-se durant tot un any.

Prèviament al lliurament dels premis, se celebrarà una taula redona amb el títol “Sota un mateix cel” – planifica, dispara i protegix la lluentor de les estreles- en la qual participaran els reconeguts professionals Antoni Cladera (cofundador de PhotoPills), Daniel Ruano (Foto Ruano) i Antonia Varela (presidenta de la Fundació Starlight). La taula redona abordarà temes tan importants com la planificació precisa, com traure el màxim partit a l’equip fotogràfic i serà, alhora, una oportunitat per a reflexionar junts sobre com cuidar eixe cel estrelat que tant ens inspira.