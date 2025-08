Feixóo com cagalló per séquia

Feixóo no imaginava que el sinistre exministre Montoro faria fracassar l’operació d’abatre Pedro Sanchez. Ni l’assetjat president imaginava tampoc que en el moment més àlgid de la batalla anava a irrompre el cas de corrupció més gran que mai ha patit l’Estat. En aquest país de grans xoriços, ningú recordava que Montoro era el gran geni econòmic de pura raça hispànica, el 'trol' de risa de hiena hi, hií, hi, l’ autor de les tràgiques retallades dels sous, que predicava austeritat als proletaris, mentre impulsava l’amnistia als evasors de capitals...

Amb l’enorme sorpresa del 'revival' montoril hem pogut saberque Montoro i una colla de funcionaris tan vils com ell, han estat fent lleis al gust i en benefici d’unes empreses energètiques que pagaven a Montoro pels milionaris favors que rebien. L’escàndol s’ha convertit en un immens descrèdit de la “marca Espanya” que inventaren el fatídic quintet de Montoro, Rato i Guindos, durant les presidències d’Aznar i Raxoi.

Encara que la gran estafa de Montoro afecta a tot l’Estat, a qui més fot és a Feixóo, que no esperava tenir tan gran merder dins de casa. S’ha quedat tan col·lapsat i mut, que encara no ha trobat la manera de dir res. Entre açò i el fracàs de Noèlia, alumna d’Ayuso, Feixóo va, com diem a València, com cagalló per séquia.

El seu sicari major, Tellado, més descarat, ha avançat que en els anys del 'milagro español', Feixóo no estava al front del partit. Havent condemnat, però, a Sanchez per les corrupcions socialistes, amb quina cara volen eixir incòlumes de les corrupcions populars i concretament de la trama de Montoro? Trama que encara s’hi mou en la tenebror del ministeri d’Hisenda, on alguns montoristes hi continuen camuflats estratègicament, com una quinta columna. Hem de suposar que la ministra Montero farà net de les lleis prostituïdes per Montoro encara en vigor i dels funcionaris de la quinta columna, però que óbriga l’ull, que són molt perillosos. El dubte és si podrà recuperar els milions de milions estafats a Hisenda, o siga al poble.

Feixóo també es víctima de la filosofia que explicà quan el cas dels vestits de Camps: "lo que le ha pasado a Camps és que ha tenido mala pata i lo han pillado". O siga que la doctrina ja no és que no s’ha de robar, sinó que no s’ha de tenir mala pata, ni deixar que te pìllen. Fantàstica versió del pecat de robar que és possible que sols siga vàlida per als del PP (ara Pepox) i per al narcotraficant Dorado.