Sobre la mort de Jaume I a València

Fa uns dies fou l'aniversari de la mort del rei en Jaume. El decés va ser el dia 27 de juliol de 1276, només un parell de jornades després de la celebració de sant Jaume, sant protector del rei, el nom del qual portava pel prodigi que el ciri que representava l'apòstol de la Hispània romana, va ser el que més va tardar en extingir la seua flama, en aquell joc de fortuna que va idear la mare del rei, Maria de Montpeller, descendent dels emperadors bizantins. Un joc senzill que degué conservar-se en l'imaginari de la família reial i que el monarca va voler deixar per escrit, al seu Llibre dels Feits, com és ben sabut.

Aquesta obra singular, on la memòria del rei ens deixa veure aspectes de la seua vida privada i, especialment, de la seua activitat militar i política, conquistadora de terres i hàbil en pactar amb l'enemic, a més de deixar-nos constància de les tensions internes del país i de la seua pròpia nissaga, evidentment va ser dictada per la persona règia i segurament ell mateix la va supervisar, en la seua forma final -o quasi. Fins a un cert punt, òbviament. Encara que li suposem una activitat lligada al llibre pràcticament fins al moment de la seua mort, és obvi que no va poder escriure el moment d'aquella, per molt que l'obra memorialística ens narre els últims dies en la primera persona plural, pròpia del text i del rei -el nós majestàtic-: "com nós haguéssem en cor de anar a Poblet e de servir la mare de Déu en aquell logar de Poblet, e fóssem ja partits d’Algezira e fóssem en València, a nós cresqué la malaltia. E plach a nostre Senyor que no complíssem lo dit viatge que fer volíem." El rei, que estava a Alzira, malalt, arribà a València, potser buscant remei, o només camí de Poblet. Però a Déu no li va plaure que ell anàs al monestir i li va "créixer la malaltia". La següent frase, que ja no va escriure el rei -i tampoc l'anterior, ben plausiblement- diu, ja parlant d'ell en tercera persona: "E aquí en València, en l’any de MCCLXXVI, sexto kalendas augusti, lo noble en Jacme (...) passà d’aquest segle (...)”. El rei, segons el seu llibre de memòries, va morir a València. Tradicionalment, hem pensat -jo el primer que volia creure-ho-, que el rei va morir al terme d'Alzira, en el lloc on hi ha la Creu Coberta -un monument de difícil explicació, si no es vinculava a la mort del monarca. Però ara fa poc, l'erudit Mateu Rodrigo ha demostrat que no, en un article publicat en aquest mateix rotatiu: el rei signà tres documents datats i ubicats a València, els dies abans de la seua mort. Consten en els registres de la Cancelleria Reial i això és irrefutable. Rectificar és de savis. Encara que quan jo veuré la Creu d'Alzira pensaré en el rei, és evident que aquell va morir a València. No hi ha més.