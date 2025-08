Recomanacions lectores per a l’estiu. Vol. III

Per si algú no sap què llegir aquests dies, tornen les recomanacions d’estiu. Aquesta vegada, de la mà de les biblioteques valencianes.

Susi Orts, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Cocentaina:

1. Entre dones (Balandra Edicions)

“Un recull de relats curts d'escriptores valencianes en actiu. Ideal per llegir ara a l'estiu, amb diferents estils i temàtiques, pot servir-vos de tast per si encara no heu llegit a alguna autora de les que participen: Maria Josep Escrivà, Mercè Climent, Anna Moner, Lliris Picó, Pepa Guardiola, Raquel Ricart, Isabel Canet, Núria Cadenes i d'altres”.

2. El vast domini, Aina Garcia-Carbó (Edicions Bromera)

“Aquest és un llibre de poesia, premi poesia Festa d'Elx en l'edició del 2023. Per a totes i tots els qui vos agrada la poesia no deixeu de llegir-lo , poesia de revolta en molts sentits. I també per als qui no vos agrada la poesia, acosteu-vos a ella amb aquesta obra, vos sorprendrà”.

3. Aitana Torrent. Caçadora d'espantacriatures, Alfons Pérez Daràs. Il·lustracions d’Alba López Soler (Llibres de la Drassana)

“Novel·la que t'endinsa en el món de l'imaginari col·lectiu valencià, eixe que no hem de deixar perdre: el Butoni, Cucafera, Quarantamaula. Una aventura fantàstica que t'atrapa ambientada en molts pobles de la geografia valenciana”.

4. Marieta i el mort, Carles Cano. Il·lustracions d’Aitana Carrasco (L’ETNO)

“A partir d'una rondalla tradicional valenciana, no molt coneguda, l'autor aporta un grau d'humor i picardia que fa un tàndem perfecte amb les il·lustracions. Un llibre de qualitat, divertit, original i sense ‘moralines’ i receptes”.

5. La mort blanca, Francesc Gisbert (Andana Editorial)

“Una història d'intriga que ret homenatge a Agatha Christie i a la literatura”.

6. Els corcs, Enric Abad i Lluch (Edicions 96)

“És una història addictiva amb moltes ‘capes’ de lectura. Parla d'ecologia, estima, lluita, frustracions... i dels veritables corcs. És la història d'una família de mitgers a la Vall d'Albaida i València al llarg de la primera meitat del segle XX. No us deixarà indiferents”.

Amparo Pons, responsable de la biblioteca de l’ETNO Museu

7. Contra el turismo: ¿podemos seguir viajando?, Rodolphe Christin. Traducció de Salvador Cobo (Ediciones El Salmón)

“El llibre és del 2023 i des d’aleshores s’ha publicat molt sobre el tema, però és tan menut que t’entrarà en la motxilla de mà de l’avió de segur i així no oblidaràs que has de tindre una postura compromesa quan sigues turista allà on vages”.

8. Hilos de vida: una historia del mundo a través del ojo de una aguja, Clare Hunter. Traducció de Noemí Jiménez Furquet (Capitán Swing)

“La intenció no és aprendre a cosir, l’objectiu és conèixer com moltes persones, sobretot dones, han utilitzat l’agulla i el fil arreu del món per fer-se escoltar. Una història d’identitat, protesta, memòria, poder i política contada a través de la costura”.

9. Cuina nostra: un relat de memòria gastronòmica, Casimir Romero. Il·lustracions d’Aneta Tarmokas (Creaciones Alalimón)

“I com de memòria i identitat estem fets, no pot faltar aquest estiu aquest títol sobre memòria gustativa valenciana, que no és un receptari, però té receptes i com tindràs temps podràs fer-les. Ix de la cuina de Creaciones Alalimón, l’editorial rural valenciana que heu de conéixer”.

10. Rondalles i succeïts rescatats de l’oblit, Jordi Raül Verdú (Publicacions Abadia de Montserrat)

“Com que a la Biblioteca de L’ETNO ens encanta escoltar narració oral i estem ja pensant en Espanta la por, agafeu-vos de la mà d’aquest llibre, perquè necessitem que ens conten. I, com que igual ja no teniu iaia que vos conte i potser penseu que la narració oral no és cosa de persones, mentre cometeu eixa errada, doncs almenys llegiu allò que era habitual escoltar al carrer”.

11. Conflicte, conciliació i corresponsabilitat: anàlisi des de la sociologia del gènere, Mercedes Alcañiz (IAM)

“Una lectura per als pares (sí, homes) de famílies amb menuts. Per a reflexionar un poc abans que arribe setembre sobre el seu protagonisme en l’equilibri familiar entre treball i cures. Vinga, llegiu i sigueu conscients i corresponsables!”