No volem tornar a jugar a l’amagatall

Títol: Mujeres que jugaban al escondite Autora: Raquel Díez Il·lustracions: Tamara Durán Editorial: Algar Editorial ISBN: 978-84-91427-92-6 Pàgines: 96 Preu: 12,95€

Oblidades als tractats d’història; condemnades a ser en condició d’un altre (esposa, mare, filla, germana de); forçades a ocultar-se darrere d’un pseudònim masculí. Obligades a callar. A no ser. A no existir. Fa segles que les dones han sigut escriptores, físiques, astrònomes, pintores i un llarg etcètera. I fa exactament els mateixos segles que el patriarcat ha ocultat les seues –les nostres– aportacions. O, almenys, ho ha intentat. Però el silenci no és infrangible. Fa segles que les dones existim. I fa segles que ho contem.

Mujeres que jugaban al escondite (Algar Editorial), llibre de poemes escrit per Raquel Díez i il·lustrat per Tamara Durán, és un bon exemple dels cada vegada més nombrosos esforços per trencar la injusta amnèsia imposada sobre la genealogia femenina. Amb una particularitat: s’enfoca als i les més menudes per ampliar les seues referents.

I com que tota justícia a la memòria de les dones ha de començar per nomenar-les, no podem més que ficar negre sobre blanc els noms recollits entre aquestes pàgines. Dones dedicades a les lletres, com Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, les germanes Brönte (Charlotte, Emily i Anne), Marian Evans, Jane Austen, Aurore Dupin, Katherine Mansfield, María Moliner, Beatriz Bernal, Marcela del Carpio, María Lejárraga, Carmen Baroja, Cecilia Böhl, Carmen de Burgos o María Zambrano. Dones científiques que conquistaren l’espai, com Henrietta Leavitt, Annie Cannon, Maria Winkelmann, Mary Winston, Dorothy Johnson o Katherine Coleman; l’ADN, com Rosalind Franklin o Miriam Stimson; i les matemàtiques, com Mileva Marick o Ada Byron.

Dones artistes, com Maruja Mallo, Marie Quiveron, Frida Kahlo, Margaret Keane, Maria Sibylla o Anna Atkins. Dones paleontòlogues, com Mary Anning i Elizabeth Philpot. Dones metgesses, com Margaret Buckley o Jacqueline Félicé. Dones compositores, com Maria Anna Mozart o Mariana Martínez. Dones pioneres de l’aviació, com Katharine Wright o Amelia Earhart. Dones esportistes que bateren rècords, com Margot Moles. Dones pirates, com Anne Cormac o May Read. Dones que lluitaren pels drets d’altres (de totes les) dones, com Concha Arenal o Clara Campoamor. Dones que no van escollir jugar a l’amagatall, sinó que van ser obligades a amagar-se.