La diputació impulsa noves excavacions arqueològiques en el Pico de los Ajos

El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha visitat el poblat ibèric del Pico de los Ajos, a Yátova, ocupat des del Bronze Final fins al segle I aC., a la part alta de la Sierra Martés, i que forma part del programa anual d'actuacions del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València.

El jaciment, Bé d'Interés Cultural, ha sigut objecte de nou campanyes d'excavació arqueològica. Va començar a excavar-se en 2017 per iniciativa de l'Ajuntament de Yátova, i des de 2019 forma part del programa d'excavacions del S.I.P. del Museu de Prehistòria, en col·laboració amb el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València. Les excavacions, dirigides per David Quixal i Consuelo Mata de la UV, s'han centrat en diferents sectors datats en els segles II-I aC.

Més de tres hectàrees

El jaciment té més de tres hectàrees repartides en diferents sectors, i s'ha intervingut en cinc d'ells. L'àrea excavada principal ha sigut el sector 1, on s'han documentat una sèrie de departaments de gran grandària d'una zona d'hàbitat. En un altre sector, un esperó agrest cap al sud, es va excavar un edifici amb funció auxiliar, de treball i/o magatzematge. Actualment, els treballs es desenvolupen en dos sectors: un esperó septentrional on s'està excavant una casa ibèrica; i el sistema defensiu oriental format per torre, fossat i el possible accés principal al poblat.

El responsable de Cultura ha visitat el jaciment acompanyat per l'alcalde de Yátova, Miguel Esteban Tórtola; la directora del Museu de Prehistòria de València, Maria Jesús de Pedro; i els directors de l'excavació. El diputat ha volgut comprovar de primera mà els treballs que estan executant els arqueòlegs del Museu de Prehistòria de la Diputació en col·laboració amb la Universitat de València. "Amb el pla d'excavacions del Museu es busca conservar, protegir i difondre el nostre patrimoni. Així mateix, a través de les visites guiades programades emmarcades en la Ruta dels Ibers de la Diputació, acostem la nostra història a la ciutadania", assenyala.

Teruel ha informat també que l'activitat d'investigació compta amb la participació d'estudiants i especialistes de les diferents disciplines arqueològiques, per tant, "també té un component de formació per a les futures generacions d'investigadors".

Per part seua, l'alcalde de la localitat ha mostrat el seu agraïment a la Diputació de València i al Museu de Prehistòria per col·laborar amb l'ajuntament en este projecte: "Som un poble xicotet amb un pressupost humil, i posar en valor la nostra història i el nostre patrimoni i no perdre la nostra senya d'identitat és molt important per a nosaltres", ha apuntat.

Ploms amb escriptura ibèrica

El Pico de los Ajos és conegut per la seua important col·lecció de ploms amb escriptura ibèrica, alguns d'ells s'exhibixen en el Museu de Prehistòria de València. Les excavacions arqueològiques van trobar un últim plom l'any 2018, el primer recuperat en context arqueològic fiable.

A través del projecte es desenvolupa també un important programa de difusió i divulgació cultural. S'han realitzat millores en els accessos, que es troba completament senyalitzat i s'ha instal·lat cartelleria. També es realitzen visites guiades amb reserva prèvia.