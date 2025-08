Almela i Vives com a símptoma

Les sendes acadèmiques m’han portat a revisitar la vida i obra de Francesc Almela i Vives (1901-1967), un dels valencianistes més brillants de la preguerra. I un escriptor que, tanmateix, finalitzà els seus dies envoltat de la més absoluta mediocritat política i cultural, abraçant tesis secessionistes i estrafolàries que el portaren a arremetre contra el millor intel·lectual valencià del moment: Joan Fuster; el qual, sempre enginyós i irònic, es referia a ell com a «Don Almendra».

Així, durant la recerca bibliogràfica he localitzat la magnífica semblança que, en 2004 i amb el títol d’«Almela i Vives: tallat per la guerra», li dedicà Francesc Pérez Moragón. En el text, que veié la llum a la revista Saó, s’explica que, arran de la guerra civil, el nostre protagonista patí «una mutació»: passà de realitzar mítings a favor de l’Estatut d’Autonomia del País Valencià –durant la Segona República– a, tres dècades després, redactar i publicar «un verinós atac contra Fuster i el seu El País Valenciano (1963)».

Aquell canvi tan radical tingué, evidentment, les seues causes. I Pérez Moragón les resumeix en el fet que, en no exiliar-se, Almela es convertí en una «persona amargada». Un escriptor adotzenat que, després d’haver col·laborat en els millors periòdics dels anys 20 i 30 –i dirigir una revista tan emblemàtica i elitista com Taula de Lletres Valencianes (1927-1930)–, hagué de conformar-se a exercir com un «funcionari que no podia aspirar a ser cronista de la ciutat, arraconat en un despatx polsós de l’Arxiu Municipal i dedicat a escriure serials de fitxes i retalls de lectura».

En 1939 Almela esdevingué un vençut. I, en posar-se a disposició dels franquistes, «a partir d’un cert moment, va ser tolerat i utilitzat pels vencedors. L’operació és típica. El vençut s’ha de fer perdonar, mentre visca, i ha de cometre algunes traïcions, petites o grans, perquè el perdó es mantinga», tal com assevera Pérez Moragón. És així com s’entén l’ús que, a la dècada dels seixanta i «en la seua venjança particular –i política– contra Fuster», José Ombuena realitzà d’un Almela que, segons Adolf Pizcueta, sempre havia mirat «més Catalunya, els polítics i els literats catalans, la cultura catalana, que a cap altra direcció». La història es repeteix; i la literatura, també.