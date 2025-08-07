Opinió

‘O tots moros, o tots cristians’

Preferisc que, més allà de sentir-nos prop del cristianisme o de l’islam, ens considerem humans i humanes, sense tindre en compte la nostra condició sexual

Lluís Mesa

València

Des de la Revolució Francesa, la igualtat és una idea arreplegada per les cartes magnes dels països occidentals. Si mirem amb perspectiva, comprenem que s’ha avançat en el tema. També som conscients que queda camí a fer. El món és prou gran. Està ple de llocs en els quals el concepte no existix.

Hi ha una locució que aprofita per a reivindicar una comunitat feta de persones iguals. Es tracta de ‘o tots moros, o tots cristians’. Resulta descriptiva i clara. Potser és massa tradicional, però s’usa per a demanar un tracte igualitari. No obstant això, he de reconéixer que preferisc que, més allà de sentir-nos prop del cristianisme o de l’islam, ens considerem humans i humanes, sense tindre en compte la nostra condició sexual.

Escric estes línies des de Marràqueix. Allí passe uns dies. Estic entenent millor la condició de sentir-se musulmà. M’està ajudant a intensificar la tolerància pels altres i a clamar que per damunt de les diferències se’ns ha de considerar ‘o tots moros o tots cristians’. Contemple també quant de positiu posseïx eixa religiositat i que, com el cristianisme, ha de superar les distintes desigualtats que manté. Cada vegada que veig un burca, em colpeja el cor. Si al costat va un home amb poca roba encara més. Em fa mal com li costa alçar-se una miqueta el vel per a beure d’una botella, quan la calor és elevada. La guia que ens acompanyà un matí va dir que l’element no suposa una tradició marroquina, No té res a vore amb la indumentària tradicional del país. Contràriament fa que esta no es conserve bé.

Quan diem ‘o tots moros o tots cristians’ reclamem que es respecte a tota persona en igualtat de condicions. Ara, no pensem que si tots i totes els que estem en el món fórem cristians la igualtat acabaria imposant-se. On impera el catolicisme hi ha més progrés per l’avanç dels governs que pels canvis reivindicats per les jerarquies religioses. La dona és més lliure en la societat civil que en la religiosa. Pot ocupar qualsevol càrrec polític o exercir la professió que desitge. Dins del catolicisme, justificadament o injustificadament, no és així.

En definitiva, clamem perquè per tot arreu siguem ‘o tots moros o tots cristians’ com a manera de reivindicar la igualtat. Una societat és més igual quan estima la diferència.

