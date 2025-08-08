La claraboia
La invasió dels bàrbars
Cal prendre nota i reaccionar perquè no revivim les velles injustícies de l’odi i la intolerància
Un bon dia del juny de l’any passat acudí al Grau Vell de Sagunt al festival de teatre 'Al crepuscle', organitzat pel consistori i la Companyia Hongaresa. I mentre els últims rajos del sol es reflectien sobre la mar de l’antic port ibèric i una gavina volava perduda sobre l’antiga torre del segle XVI, assistíem a la lectura dramatitzada de 'Las cartas de Ulpiano'.
Els actors Pep Ricart i Blanca Martínez llegien les cartes que un immigrant de Barruelo de Santullán (Palència), treballador de la Companyia Siderúrgica del Mediterrani, president de l’agrupació del PSOE del Port de Sagunt, ànima de la UGT i responsable del comité de control de la CSM convertida en fàbrica d’armes l’any 1936, escrivia a la dona des de la presó. Llegien les cartes i un sentiment d’oprobi i de profunda tristesa, d’humanitat perduda, corria per les venes com un imparable remolí de desolació.
Cartes aborronadores que demanaven clemència als feixistes de falange i a aquells que eren coneguts i amics simpatitzants de la dreta que van mirar cap a un altre costat i van permetre que l’afusellaren. Qui era Ulpiano Alonso? Un treballador honest, lleial, compromés amb la democràcia, sense cap delicte de sang i que, fins i tot, havia donat la cara per salvar la vida a persones que havien patit represàlies pels comités incontrolats dels rojos.
La família va trobar i va recuperar les cartes perquè Ulpiano les amagava en el cabàs del menjar que li portava Julia, la dona. El net, Pedro Luis Alonso, i el dramaturg Paco Zarzoso, les han adaptades i publicat en un llibre per salvaguardar la memòria d’un home les restes del qual estan a Paterna, en la fosa 95, encara sense identificar. Hi haurà ignomínia més gran?
Este és un cas, entre tants altres, que la pel·lícula 'La invasió dels bàrbars', dirigida per Vicent Monsonís, basada en una obra de teatre de Chema Cardeña, estrenada a la sala Russafa fa uns anys, vol denunciar. La memòria històrica és encara una qüestió pendent, sobretot ara que governa l’extrema dreta al País Valencià. El film, parlat originalment en valencià, s’estrenarà a València el 31 d’octubre i les productores han posat en marxa un verkami per ajudar amb les despeses de distribució. Només des del compromís podrem aturar la nova invasió dels bàrbars, cal prendre nota i reaccionar perquè no revivim les velles injustícies de l’odi i la intolerància.
