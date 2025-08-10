Opinió
Un benicassut impossible
Juan Garrido va ser sergent de cavalleria del rei, de «calidad vuena», de «salud robusta» i coetani de l’erudit Francesc Pérez Baier.
El passeig per PARES (Portal de Archivos Españoles), de tant en tant, és una activitat que em consta que fem alguns de nosaltres. Incitats per la recerca d’algun document concret, acabem una hora després llegint coses que res tenien a veure amb el que buscaves.
Ara, he anat a parar a Benicàssim -mentre mire la seua mar magnífica que m’acompanya amb el soroll pausat-, i he pensat que estaria bé trobar alguna cosa d’aquesta localitat on passe els estius i part de l’hivern. I em trobe el full de serveis de Juan Garrido, sergent de cavalleria del rei. Del document, conservat a l’Archivo General de Simancas (SGU, lligall 2492, 13, 62), algú va fer un regest que diu: «Hoja de servicios de Juan Garrido, de 51 años de edad, natural de Benicasim, sargento de caballería del rey». En confirmar-ne la data -1766-, me l’he imaginat de seguida com un coetani de l’erudit Francesc Pérez Baier -els avis del qual tenien moltes terres al que després seria conegut com Benicàssim i on sembla que va aprendre les primeres lletres. Arribaria a ser preceptor dels fills del rei i va influir en la política cultural de la monarquia. Inventarià els manuscrits de la biblioteca de l’Escorial i, entre altres coses, va fer una còpia resumida d’una part de la Crònica de Jaume I. També, va fer construir una parròquia a Benicàssim, davant sa casa, i això es considera el moment fundacional de la població, que ara coneixem.
Però tornem a Garrido, al qual ja l’havia imaginat jo passant a cavall per ací, mirant la mar a la seua esquerra i el Desert de les Palmes a la dreta, camí de Castelló. Del sergent Juan Garrido sabem que hauria nascut el 1715 -seria més vell que Baier- i se’ns diu que era de «calidad vuena» i «su salud robusta». En la llista de serveis fets a la corona, el trobem de soldat (1737), carabiner (1747), cap (1748) i finalment sergent, des del 1765. Havia començat al regiment de cavalleria de Sevilla, va ser cap d’esquadra al de Flandes i finalment al del rei, com a sergent. Tot correcte. Després, les coses destacades que havia fet: participar a la campanya de Portugal (1762). Finalment, el comte de Valhermoso indica que «tiene buena conducta, cuida bien de su compañía y es inclinado a las partidas de la guerra». Tanmateix, «no es de los más capaces y está mui cansado». Supose que les darreres indicacions eren per accentuar la necessitat de demanar la jubilació -per dir-ho així. I hauria estat bé que aquell home hagués vingut a Benicàssim a retirar-se: un lloc que no devia saber ni on estava, perquè a la primera línia del document es pot llegir que era «natural de Venacassón, en el reyno de Sevilla». L’arxiver devia estar pensant en anar a la platja, i ho va llegir malament. No passa res. Només hem perdut un benicassut. n
