L'Associació de Conservadors i Restauradors rescata 170 peces patrimonials afectades per la dana
Els objectes son propietat de diverses famílies de municipis afectats per la riuada i es una fita perquè és la primera vegada que el Ministeri de Cultura concedeix ajudes per a intervindre béns particulars no catalogats
L'Associació de Conservadors i Restauradors d'Espanya (ACRE) està desenvolupant un projecte per a recuperar patrimoni familiar afectat per la dana pel qual es rescataran, en una primera fase, 150 peces de prop de 70 famílies que resideixen a l'Horta Sud.
La iniciativa compta amb una subvenció del Ministeri de Cultura, a través de la direcció general de Patrimoni. Aquest concessió és una fita en la història de la recuperació patrimonial perquè és la primera vegada que una institució pública concedeix ajudes per a intervindre en béns particulars no catalogats.
Al llarg de tota la fase de coordinació i difusió perquè les famílies pogueren presentar sol·licituds, ACRE ha comptat amb el suport de la Mancomunitat de l'Horta Sud i de nou ajuntaments (Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Catarroja, Sedaví, Paiporta, Picanya, Torrent i Xirivella). La ciutadania de la resta de municipis ha pogut accedir també a través de la convocatòria general.
Quasi 400 peticions
Després del termini perquè les famílies formularen peticions, es van rebre 387 sol·licituds que han sigut estudiades, una per una, per l'equip tècnic d'ACRE, compost per quatre tècniques restauradores. Del total, en una primera fase, s'han seleccionat 151 peces, que pertanyen a 70 famílies de l'Horta Sud. A aquestes xifres s'afigen altres 20 elements patrimonials depositats per persones de la comarca afectades per la dana en els laboratoris de Salvem els Fotos, que també han passat per un procés similar.
Les peces s'intervindran per a ser estabilitzades i recuperades, de manera que la deterioració es frene i s'elimine el perill de desaparició que encara persisteix en moltes d'elles, sense arribar a realitzar una operació completa de restauració, tal com estableix el projecte que va aprovar el ministeri.
Ventalls, miniatures, litografies i clavicordis
Respecte al tipus de peces, destaquen ventalls d'Aldaia, una col·lecció de miniatures d'un artesà de Benetússer, litografies d'artistes com Manolo Boix o Ripollés, un gramòfon antic o un clavicordi. A més, s'atendran peticions en matèria d'indumentària valenciana, màquines de cosir antigues Singer, mobles corbats com els tradicionals balancins i altres peces.
Tots els béns seran intervinguts al llarg d'aquest estiu en tallers especialitzats, a càrrec de professionals amb titulació oficial que han licitat per algun dels 25 lots que s'han establit. Els negocis que han sigut afectats per la dana han tingut més punts en la convocatòria. Tots ells contribueixen al projecte assumint una xicoteta part del finançament, en major o menor mesura.
