Va de llibres
Qüestionari bibliotecari: Juan Orozco, bibliotecari a la biblioteca pública de l’Alfàs del Pi
L-EMV
El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.
Si fem un repàs, la literatura infantil i juvenil és la que més triomfa en valencià, i així apareix com el llibre més prestat i llegit el "Llibre de tresors per a nenes", d’Emma Surry. Es tracta d’un exemplar de la bebeteca, que triomfa prou amb els menuts i menudes de casa on han de buscar distints dibuixos.
L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.
"La parte que falta", de Shel Silverstein. Trobe que és un conte molt simple amb molt de missatge sense importar l’edat. M’agrada perquè dins la seua simplicitat, es pot allargar i versionar tot el que considerem, fent-lo flexible als oients i al temps que disposem.
Un llibre valencià que sempre recomanes.
Un clàssic és "Gràcies per la propina", de Ferran Torrent. Tinc un bon record de la lectura a l’institut i encara millor amb l’adaptació al cine que van fer. Un altre que recomane més actual és Totes les cançons parlen de tu, de Xavi Sarrià.
Quin llibre estàs llegint ara mateix?
"La biblioteca de la medianoche", de Matt Haig. Tracta d’una xica atrapada entre la vida i la mort, eixe espai, és una biblioteca on pot veure les distintes vides alternatives si hagués pres una decisió o altra.
Quina és la primera lectura que recordes?
Sempre recordaré un llibre de la col·lecció del barco de vapor que es diu "Caramelos de menta", de Carmen Vázquez-Vigo. Va ser el primer llibre “gros” que vaig llegir amb gust, de fet, encara forma part de la meua biblioteca.
Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Sempre ha sigut al meu llit abans de dormir, però enguany pareix mentida, però he provat la lectura a la platja i estic molt còmode.
Quina és la teua editorial de preferència?
Per la forma de treballar i el seu servei, estic molt content amb Andana.
La teua biblioteca personal està organitzada?
Gens! Soc un desastre a casa. A més ara també compartisc biblioteca amb el meu fill i estem fets amb el mateix patró; amb un desordre caòtic. Això sí, sé on tinc cada llibre, còmic, conte…
De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Sense dubte, qualsevol relacionat amb la cultura. És un món fascinant amb reptes a cada projecte que t’obliga a estar al dia i mantindre contacte amb la gent.
