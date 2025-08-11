Va de llibres
Relectures, clàssics o sagues literàries: l’estiu com a espai lector
És un fet que aprofitem el temps de descans per a llegir tot allò que no hem pogut durant l’estiu. Però, quines són les vostres preferències?
María Palau Galdón
L’estiu transforma la lectura. El privilegi de gaudir de les vacances i el temps de descans que les acompanya ens permet reubicar les nostres prioritats. Com a conseqüència, la lectura deixa de ser una activitat accessòria en la nostra rutina per a convertir-se en el centre de la jornada. És un refugi, climàtic i emocional; una forma de viatjar, de tornar a un llibre estimat o de descobrir-ne un de nou.
Carme Navarro, dedicada al disseny, creació i implementació de projectes d’animació lectora, sol llegir “per motius de treball durant tot l’any”, així que per a ella l’estiu és “motiu de desconnexió”. En aquest sentit, assegura que les seues vacances s’inauguren quan té una bona novel·la negra entre les mans. Un dels seus autors preferits és Benjamin Black, a qui va descobrir amb El secret de Christine Falls.
La filòloga aprofita els estius per a llegir “novel·lasses, tant per la qualitat com pel nombre de pàgines”. “És quan puc llegir bons llibres que no he trobat el temps de llegir durant la resta de l’any que vaig més atrafegada”, apunta, i li ve al cap L’última veritat, de Francesc Bodí.
Amb els anys, continua, ha descobert “el plaer de la relectura”, així que cada estiu rellig algun llibre que en el seu moment li va fascinar: “Enguany toca Incerta glòria, de Joan Sales”. A més, moltes vacances opta per la literatura de viatges, amb títols com Metamorfosi, de Míriam Cano. I últimament llig novel·la nòrdica. “Deu ser per combatre les altes temperatures”, ironitza, i es confessa fascinada amb Edén, d'Audur Ava Ólafsdóttir.
Per a Quim Ruiz, presentador del pòdcast ‘Gent Ràndom’, l’estiu també significa “més temps per a llegir”. “També llegeixes més al llarg de tot el dia; el temps s'estira molt”, destaca. Un dels seus moments preferits per a la lectura estiuenca són les becadetes, “eixos moments que fa tanta calor que el temps a l'exterior s'anul·la”: “Trobes un lloc fresquet a casa i aprofites per a llegir fins que, de la son, el llibre et cau damunt”.
Des del seu punt de vista, l’estiu “és un moment per a llegir coses que durant el curs d'alguna manera vas postergant”. Es refereix als clàssics “que sempre ens donen una mica més de respecte” o a les sagues literàries que poden acompanyar-te “a la platja, la piscina o el transport públic, per exemple”. Precisament, recomana la Trilogia de Holt (Cançó de la plana, Capvespre i Benedicció), de Kent Haruf.
Aquestes vacances, s’ha endinsat en una altra saga familiar, per a seguir als Caskey a un poble d’Alabama. Fa dies que es troba enganxat “als drames que sacsegen aquesta família de terratinents i com els travessen esdeveniments històrics, com la Gran Depressió o la Segona Guerra Mundial”. Sí, Quim també ha caigut en la febra Blackwater.
Finalment, la seua companya de pòdcast, Lourdes Frasquet, coincideix amb ell a l’hora de vincular les becadetes estiuenques amb la lectura. “Vivint travessades per moltes coses, l’estiu es dibuixa com l’època de la lectura per excel·lència”, diu, amb certa tristesa (o resignació). Durant la seua infància i adolescència, quan la distància lectora entre els estius i els hiverns no era tan gran, va llegir els llibres de Harry Potter “com a bona millennial”. No obstant això, ara els recorda “de manera un poc agredolça per la deriva reaccionària de l’autora”.
Més endavant, va dedicar un dels seus primers estius universitaris a llegir La insuportable lleugeresa de l'ésser, de Milan Kundera, en una edició “superantiga i superbonica” que va traure de la biblioteca de Gandia. “Recorde que va ser un llibre duríssim de llegir, però em va encantar. Va ser una d'aquestes primeres lectures que s'aproximaven a l'assaig filosòfic i vaig tindre eixe sentiment d'estar llegint una cosa de majors”, afirma, tot i que reconeix que té por de rellegir-la “per com haurà envellit”.
Aquest estiu, s’ha proposat llegir només clàssics. De fet, la seua lectura actual és un gran clàssic de la literatura catalana contemporània: Camí de sirga, de Jesús Moncada. “Em fa vergonya no haver-me'l llegit abans, però estic assaborint-lo i gaudint-lo d'una manera increïble. És una meravella el llenguatge que utilitza, les paraules que tria, la manera d'escriure i de fer memòria històrica a partir de les descripcions d'objectes, de personatges...”, remarca.
