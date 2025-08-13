Les biblioteques de València ofereixen el 12 clubs de lectura infantil i juvenil
La Biblioteca Municipal Maria Moliner i la Biblioteca de Vivers oferiran també a partir del mes de setembre un club de lectura per a famílies amb bebés
Les biblioteques municipals de la ciutat oferiran el pròxim curs 2025-2026 un total de 12 clubs de lectura per a xiquets i xiquetes i per a adolescents. Els clubs de lectura són espais de trobada per llegir, conversar i compartir, un punt comú on persones lectores comparteixen l’experiència de llegir un mateix llibre guiades per una persona que coordina les lectures, modera el debat i proposa textos. Els llibres els proporciona la biblioteca i les sessions se celebren amb periodicitat mensual o quinzenal.
Els clubs de lectura infantils es dirigeixen a xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys i estan pensats com una aproximació lúdica a la lectura compartida amb l’assistència obligatòria d’un adult, pare, mare o tutor/a. Les sessions se celebren des d’octubre a juny i els clubs tenen un màxim de 15 menors per grup. Menuts i menudes desenvolupen habilitats lingüístiques i de comprensió alhora que estimulen la imaginació, conreen el gust per la lectura i afavoreixen la socialització i el treball en equip.
Cada sessió s’organitza al voltant d’una temàtica concreta com els animals, la fantasia, la família, les emocions o la natura, entre d’altres. Es combinen lectura, conversa i dinàmiques creatives a partir de llibres breus, contes, faules o poesies relacionades amb el tema que es vol abordar.
Els clubs de lectura per a públic infantil tindran lloc en la Biblioteca de Sant Marcel·lí-120589830.html, en la Biblioteca de la Raïosa Germana de Foix i en la Biblioteca de Castellar-l’Oliveral Matilde Ramos.
Els clubs de lectura per a adolescents, pensats per a menors d’11 a 13 anys, tenen com a objectiu desenvolupar el pensament crític i la reflexió personal, introduir habilitats d’anàlisi literària, crear un espai segur per expressar opinions i per debatre, promoure l’hàbit lector i el gaudi per la lectura. L’adolescència és una etapa en la qual els interessos i gustos literaris comencen a definir-se i la selecció de lectures està pensada per connectar amb els interessos i preocupacions de la gent jove amb una combinació de gèneres i una alternança entre la literatura clàssica i la contemporània. Esta varietat vol ampliar l’horitzó dels ja lectors i alhora fomentar l’hàbit lector dels qui s’acosten per primera vegada a la lectura.
Els clubs de lectura juvenils tindran lloc en la Biblioteca de la Torre Joan Churat i Saurí, Biblioteca de la Creu del Grau Gregori Maians i Siscar, Biblioteca d’Arrancapins Eduard Escalante i la Biblioteca de Beniferri Joan de Timoneda.
Podeu inscriure-vos ja als clubs de lectura infantils i juvenils de les biblioteques municipals de València enviant un correu electrònic a l’adreça bibliotecasmunicipales@valencia.es o per mitjà de la pàgina web municipal https://www.valencia.es/val/biblioteques/contacta. Les biblioteques confirmaran les inscripcions al mes de setembre.
Club de lectura per a bebés
A més, la Biblioteca Maria Moliner ofereix des de fa cinc anys el programa “Naixem llegint”, un club de lectura per a famílies amb bebés de fins a 12 mesos. Enguany, i a partir del mes de setembre, la Biblioteca de Vivers s’afegeix al projecte. Este club de lectura ofereix una sessió al mes i té com a objectiu donar a conéixer la biblioteca i el fons infantil, oferir un espai segur d’oci per a les famílies amb nadons i afavorir l’intercanvi d’experiències sobre criança, lectures i recursos municipals per a famílies amb xiquets. En cada trobada es creen vincles entre famílies amb necessitats semblants, que després continuen unides en els clubs de lectura per a edats més avançades. Enguany ja n’hi ha 43 famílies inscrites.
