Festival
El circ ompli els carrers dels Poblats Marítims
La iniciativa del Circ Voramar celebra la X edició i té programats més de vint espectacles entre el 29 d'agost i el 7 de setembre
El Circ Voramar celebrarà enguany la X edició i acollirà gran part de les millors companyies nacionals. Programarà una vintena d'espectacles entre el 29 d'agost i el 7 de setembre al Cobert 2 i als centres culturals municipals del districte dels Poblats Marítims.
Activitats pedagògiques i participatives d'accés lliure completaran la programació del X Festival Circ Voramar de Poblats Marítims de València. Una edició en la qual, segons ha apuntat l'organització, es pretén destacar la dimensió social de l'art per mitjà de treballs escènics, tallers, activitats participatives i creacions en comunitat.
La inauguració del festival serà divendres 29 d'agost al Cobert 2 de La Marina de València i, durant l'últim cap de setmana d'agost, disposarà d’una programació d'accés lliure i gratuït i plena d'activitats.
La iniciativa, organitzada des del grup de treball de cultura, esport i benestar social de la Junta Municipal del Districte del Marítim que presideix la primera tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda i Pressupostos, María José Ferrer San Segundo, fa una dècada. Ferrer San Segundo ha assegurat que “Circ Voramar permet conjuminar cultura, diversió i participació a peu de carrer”.
Com ha destacat l'organització, el festival té la col·laboració de l'artista il·lustrador Oscar Silvestre (@shanugtuk), que per a l’ocasió realitza una obra on recupera molts dels personatges i imatges d'edicions anteriors.
Circ Voramar ha acollit des de l’inici més de 150 companyies amb més de 130 espectacles de tot el món i s’ha convertit en l'esdeveniment cultural dels Poblats Marítims més important del sector de les arts escèniques. En este sentit, s'ha consolidat com a referent en matèria d'art circense en espais escènics no convencionals -el que es coneix com a circ de carrer- en la Comunitat Valenciana, amb una afluència mitjana de públic de 8.800 persones per edició en les últimes quatre temporades.
Circ contemporani, gratuït i per a tots els públics
Des de fa 10 anys, el Marítim es transforma en un gran escenari on artistes de tot el món ofereixen les millors propostes de teatre, circ, música i animació de carrer i on tothom pot parar-se, mirar i gaudir. Cada edició és diferent però sempre es repeteixen tres premisses: varietat, qualitat i gratuïtat de tots els espectacles.
Circ Voramar pretén trencar amb la imatge arcaica que es té del circ i ser una finestra del circ contemporani en la qual els espectacles circenses tracten cada vegada més d'aprofundir en la dramatúrgia i alhora de barrejar-se amb altres arts. Es tracta d'una disciplina escènica innovadora, moderna i profunda que conjumina propostes diverses per a tota mena de públic (familiar, adolescent i adult) i amb llenguatges adaptats als temps actuals.
La iniciativa vol anar més enllà de l'exhibició i convidar l'espectador a formar part de l'espectacle. Per això, es realitzaran activitats paral·leles com a tallers amb espectadors o trobades amb artistes, que posen l'artista i l'espectador en diàleg.
