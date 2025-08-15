La claraboia
La penúltima bondat d’Isabel Garcia Canet
L’últim poemari de l'autora, 'Els afores', en relació amb les idees del filòsof Josep Maria Esquirol: Filosofia de la proximitat, de la resistència íntima, de la penúltima bondat
Periodista i escriptor
La lectura de l’últim poemari d’Isabel Garcia Canet (Pego, 1981), 'Els afores' (Tres i Quatre), m’ha recordat algunes idees que guarde al quadern de notes d’un dels filòsofs de capçalera que m’ha acompanyat últimament, com és Josep Maria Esquirol (Mediona, 1963). Filosofia de la proximitat, de la resistència íntima, de la penúltima bondat. Filosofia pobra que únicament reclama el pa, la casa, i el cant. No hi ha força més intensa que la que es conjuga amb el sentit, ni humanitat més gran que la de la vulnerabilitat.
Sembla que la mirada de la poeta ha capgirat cap a l’interior buscant les paraules càlides, sentides, bondadoses; conscient, segons Josep Maria Esquirol, que l’essència del llenguatge és l’empara. Als afores vivim de la claredat, de la penombra i dels murmuris de paraules càlides que vibren cordialment. Als afores vivim a la intempèrie, ben allunyats del llenguatge i els relats grandiloqüents, sense paradisos perduts, ni edats d’or, fent elogi de la senzillesa; l’amabilitat i la gràcia amb una llum de penombra. És un replec del sentir, un retrobament, conscients de la ferida infinita: la vida, la mort, l’amor, el món.
Esta és la raó per la qual Isabel Garcia Canet dedica excelsos poemes tocats per la proximitat de la casa i els seus habitants; també l’arbre, el pou, l’aljub de la festa, l’horta, la mar, la marjal, el camp. Una recerca cap a la resistència interior on habita la paraula, la llengua, els orígens, la terra, les arrels, l’amistat, la infantesa, l’amor, el pare i la mare, la família, l’escola...
La poeta és conscient que l’horitzó més important no és el que va més lluny enllà, sinó el que va més endins, amb paraules del filòsof català. 'Els afores' és un poemari de maduresa, de mirada interior i reflexió íntima i sensitiva al voltant d’aquells temes que la poeta considera essencials perquè el pas del temps ha cisellat la saviesa i l’ha convertit en silenci i acceptació, vida creadora i resistència íntima.
Als afores, gènesi, vida i bondat bateguen a l’uníson, no n’hi ha res més viu que la bondat, ni res més essencial que la generositat que viu. Res més viu ni que tinga més força, per això mateix sostén al món humà i el preserva del caos abismal. Esta és la penúltima bondat escrita amb el replec del sentir de la poeta Isabel Garcia Canet.
