El genocidi de Gaza que no acaba
La visió del nin Jesús i Maria la nit que fugien cap a Egipte
Insistisc una vegada més en protestar pel genocidi que el govern de Netanjahu està perpetrant a Gaza, i ho faig amb pràcticament la mateixa redacció que fa gairebé dos anys, i invocant la Sagrada Família.
Jesús, Josep i Maria, hagueren de fugir de Betlem, advertits per un àngel que Herodes ordenaria assassinar tots els infants, tement la profecia que un d’aquells innocents esdevindria rei i Messies. Herodes temia per ell. Josep aparellà la burreta, recollí les quatre coses que tenien, especialment la robeta del nin i marxaren a Egipte, amb la intenció de refugiar-s’hi i salvar el fill. Els migrants jueus eren sempre molt ben rebuts a Egipte. El camí natural era el dels filisteus, paral·lel a la mar.
Primer, descansarien en casa d’un cosí de Josep a les afores de Gaza, on pogueren dormir sobre un matalàs més tou i calentet que la palla del pessebre de Betlem. El nin trobava a faltar l’escalfor i l’alè del bou i de la burreta, que dormiria al corral del taller. Amb tantes novetats, el nin estava inquiet i ni amb la lleteta de Maria, que l’acaronava i l’amorrava als mugrons, perquè mamara i s’adormira, no ho aconseguia. Josep vetlava i li preguntà a Maria què li podria passar al nin. Ella sabia el que li passava i li ho explicà:
- Tenim visions de coses terribles que, més de dos mil anys a venir, passaran ací, a Gaza. Totes les ciutats seran destruïdes amb pluges de foc, que llançaran estranys artefactes voladors i enormes vehicles aniran pels carrers destruint-ho tot i matant nins, dones i ancians, que no trobaran cap lloc on refugiar-se. Mentre altres homes, de sinistres vestits i armes, atacaran tot el que es moga, no deixant cap edifici en peu, ni respectaran les escoles, ni els hospitals. I continuà: - Josep, el que el nin i jo hem vist que passarà serà tan terrible com handit els profetes. I passarà, perquè els homes dolents seran poderosos i les persones justes seran poques.
Havien de marxar de Gaza, perquè els faltava molt de camí i temien que els soldats d’Herodes els enxamparien. Amb les notes que els havien facilitat els ancians de Gaza, havien d’anar per ciutats i oasis, localitzant els jueus amics, que els acollirien. Així ho feren i pogueren viure immigrats i protegits a Egipte, fins que morí Herodes i tornaren a Palestina.
Arribat l’any trenta-tres, el mateix Jesús morí clavat a una creu, com havien anunciat els profetes. I uns dos mil anys després està caient sobre Gaza el somni de Joan, l’Apocalipsi que havien vist el nin Jesús i Maria la nit que fugien cap a Egipte.
