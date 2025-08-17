Els cucs de seda de Boix
Records de la infantesa i de l'atracció hipnòtica que exercien els xicotets animals de divertiment
Escriptor
Criar cucs de seda, fa dècades, era una afecció en retrocés. Jo encara en vaig tenir, quan anava a escola, i mon pare, un dia plujós de primavera, recorde com si fos ara que em va portar a collir fulla a les moreres que hi havia -i encara hi són- a la vora d'una sèquia, precisament al terme d'Albalat de la Ribera. Després, amb els anys, vaig arribar a tenir-ne, també, quan ja era adult. I un any, fins i tot, vaig compartir "ramat" -era així com es qualificava el grup dels cucs de seda, per part dels tractadistes del XVIII- amb l'amic Manuel Boix.
Els cucs de seda, per a la generació de Boix i també per a la meua -per a una part de la meua, que encara ens trobàvem connectats amb el món agrari- eren un divertiment infantil, sense més. els alimentàvem, els véiem créixer, feien els capells i, un temps després eixien les palometes, que s'acoblaven en una dansa amatòria frenètica mentre la femella dipositava els ouets dels quals, l'any vinent, eixiria una nova i abundosa generació de minúsculs cuquets negres i peluts, començant ed bell nou el cicle de la vida, de l'any que esclatava amb la primavera.
No cal dir que ara, els xiquets, amb prou pena s'hi fixarien en una caixa de sabates foradada per a permetre la respiració dels inquilins. Un tamagotxi -o com es diga- ofereix moltíssimes més possibilitats -o això es creu-. Els videojocs són tot un món a la mà. I etcètera. Els cucs de seda no poden competir.
Boix, però, d'aquells seus records de la infantesa i de l'atracció hipnòtica que segurament exercien en ell -ho és, quan els veus filar el capell, pacients, preparant-se per a una mort aparent-, va saber recrear sensacions, imatges i detalls que ara, a l'exposició d'Albalat, es troben presentades en un lloc especialíssim: la Casa del Bou, on, per cert, encara es conservaven els llits on pasturava el ramat de cucs de seda al segle XIX, quan aquella ramaderia donava bons beneficis econòmics als valencians.
Visitar l'exposició de Manuel Boix que tan encertadament ha patrocinat l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, és un goig. Un privilegi, a més, poder veure aquelles obres de la seua col·lecció particular a en un lloc tan "màgic".
No sé si algú, encara, en cria, de cucs de seda, pel plaer de veure'ls créixer i assistir a la seua metamorfosi. La generació de Boix i la meua, potser, vàrem ser dels últims. La meua àvia Antònia, quan em veia a mi, amb les meus, em deia que jo li semblava a l'àvia seua -que degué nàixer poc després de la Guerra del Francés-, que en criava a les andanes de sa casa. D'aquella riquesa a l'extinció. El testimoni de Boix, encara, adquireix més relleu, ara.
