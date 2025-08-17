Músics valencians participen al festival de folclore de Beijing
L’Ensemble de Corda ha participat amb el Quintet de Vent Llíria City of Music a esta trobada internacional on també s’inclou la dansa
L’Escola Superior de Música d’Alt Rendiment (ESMAR) de l’Eliana ha participat en el Festival Internacional de Música i Folklore de Beijing en el Joy Dancing Beijing, juntament amb el Quintet de Vent Llíria City of Music. L’Ensemble de Corda ha actuat en el marc d’un viatge al país asiàtic en el qual s’han oferit un total de quatre concerts, dos en Huadong i dos a Pequín, dirigits per Vicent Balaguer, així com classes magistrals a alumnes xinesos. Esta iniciativa, que es va iniciar fa 20 anys, és una enriquidora experiència per a músics graduats en el centre educatiu valencià que han aprés d’esta estada i compartit els seus coneixements amb estudiants de la República Popular de la Xina del dia 6 a l’11 d’agost.
Balaguer, solista de violí de l’Orquestra de València, formació titular del Palau de la Música, i director titular de la Banda Simfònica de Llíria, va abordar en els diferents concerts programes que incloïen obres de clàssics de la música espanyola, així com diverses peces de dansa amb la jove ballarina Mar Castillo en el Joy Dancing Pequín.
Huadong Musical Instrument va ser l’amfitriona de ESMAR a la Xina. L’empresa xinesa, fundada en 1988 pels fabricants Dai Hongxiang i Wang Chonggui, està situada en Pinggu, un dels 16 districtes de la ciutat de Beijing de 410.000 habitants en el qual es produïx la mitat dels instruments de corda de tot el món. Huadong Musical Instrument és líder en la fabricació de violins, el 80% dels seus productes es venen en més de 30 països d’Europa, Amèrica i el Sud-est Asiàtic, i la seua producció anual pot arribar a 200.000 unitats.
