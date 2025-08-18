Cinema
CCCCinema d’Estiu projecta la comèdia canadenca ‘L'aprenentatge de Duddy Kravitz’, amb Richard Dreyfuss
La setmana s'ompli de comèdies premiades, com la uruguaiana, ‘Whisky’ (2004), i d'actors reconeguts com Wagner Moura, John Malkovich, Juliette Binoche o Óscar Martínez
El Centre del Carme Cultura arranca la quarta setmana del cicle CCCCinema d’Estiu ‘Embriagats d'Humor. Amèrica i la comèdia’ amb la pel·lícula canadenca, guanyadora de l'Os d'Or del Festival de Berlín, ‘The Apprenticeship of Duddy Kravitz’ (1974), dirigida per Ted Kotcheff i protagonitzada per Richard Dreyfuss.
Un any després de rodar ‘Tauró’ o ‘American Graffity’, Dreyfuss es fica en el paper de Duddy, un jove d'orígens jueus que concentra tots els seus esforços a ser algú en la vida i fer molts diners a qualsevol preu.
CCCCinema d’Estiu es prolonga fins al pròxim 31 d'agost cada nit a les 22 hores, excepte els dilluns, en el claustre gòtic del Centre del Carme. L'entrada és gratuïta fins a completar aforament. La programació completa es pot consultar a la pàgina web.
Pròximes projeccions
El dimecres 20 d'agost es projecta la uruguaiana ‘Whisky’ (2004), de Juan Pablo Revella i Pablo Stoll. Estrenada en el Festival de Cannes i guanyadora de múltiples premis, com el Goya a la Millor Pel·lícula de parla hispana, ‘Whisky’ fa al·lusió a la paraula que empren els uruguaians per a somriure abans de la foto. Compte la història de Jacobo Köller, amo d'una modesta fàbrica de calcetins. La seua vida monòtona i grisa es veu de sobte amenaçada per la visita inesperada del seu germà, que viu a l'estranger.
El dijous 21 d'agost, l'estatunidenca ‘Art School Confidential’ (2006), de Terry Zwygoff, descobrix la competitivitat que regna a les escoles d'art a través de Jerome, un jove turmentat amb gran talent. Basada en el còmic del mateix títol, escrit per Daniel Clowes, compte en el repartiment amb Max Minghella, Sophia Myles, John Malkovich, Jim Broadbent i Anjelica Huston.
La programació continua el divendres 22 d'agost amb ‘O homem do futur’ (2011) del director i guionista, Cláudio Torres. El seu protagonista, Wagner Moura, conegut pel seu paper de Pablo Escobar en la sèrie ‘Narcos’, s'ha portat enguany el Premi al Millor Actor en el Festival de Cannes per ‘O agent secret’.
La singularitat de ‘O homem do futur’ radica, no tant a perseguir l'efecte papallona, que suggerix que els xicotets canvis inicials poden alterar els resultats futurs, com en les seues interessants reflexions sobre les paradoxes temporals i les realitats paral·leles.
El dissabte 23 d'agost els adeptes a la comèdia romàntica americana tenen una cita amb ‘Donen in Real Life’ (2007), del director Peter Hedges. Amb dos apostes segures, l'actor Steve Carell, i l'actriu Juliette Binoche, narra com Donen, eixe personatge insuls i responsable de tres filles, s'enamora d'una actriu francesa i com sobtadament anteposarà el 'amour fou' al concepte de la clàssica família americana.
El diumenge 24 tanca la setmana ‘El ciutadà il·lustre’ (2016), dirigida per Mariano Cohn i Gastón Duprat. La pel·lícula s'endinsa en el viatge de l'escriptor argentí i premi Nobel de Literatura, Daniel Mantovani, al seu xicotet poble natal, Salas, per a rebre la medalla de Ciutadà Il·lustre després de 30 anys d'absència.
El viatge de Daniel, interpretat per Óscar Martínez, guanyador del premi al millor actor en el festival de Venècia per este paper, mutarà des de l'orgull i la fascinació dels habitants de Salas pel seu paisà il·lustre, al més absolut menyspreu a mesura que vagen descobrint el contingut de les seues novel·les, que retraten críticament la seua vida pobletana.
