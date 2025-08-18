Va de llibres
La ciutat de València. Síntesi d’Història i Geografia Urbana
Ressenya del llibre de Manuel Sanchis-Guarner
Joan Belló
“Si Joan Fuster ens va ensenyar un país, Sanchis-Guarner ens va ensenyar a estimar-ne la capital”, apuntava fa un parell d’anys Josep Vicent Boira, curador de la renovada edició de la Ciutat de València, refosa per Publicacions de la Universitat de València (2024). Aquesta obra magna, ara reeditada amb 130 dibuixos inèdits del mateix autor –acompanyats per centenars de fotografies i la reproducció millorada de les velles il·lustracions–, no és tan sols una guia arqueològica o un assaig geogràfic, històric, cultural i urbà; és també una mena d’epopeia domèstica, una defensa cavalleresca d’allò que les elits contemporànies han volgut devorar.
Publicat inicialment el 1972, el volum nasqué quan València era a punt de convertir-se, com alguns arquitectes de l’establishment pretenien, en una “ciutat monstre”. L’erudit nascut a la plaça de l’Almoina alçà la veu davant d’una transformació urbana que sacrificava el patrimoni a l’altar del ciment i l’asfalt. En aquest volum va oferir una imprescindible alternativa: la comprensió profunda i emocional de la ciutat.
Era una denúncia velada, sí, però també una celebració. La seua prosa, amarada d’erudició, passeja pels barris i monuments amb elegància i saboroses notes populars, irisades, precises. València ha estat romana, musulmana, gòtica, burgesa, bombardejada, refeta... Cada etapa ha deixat un rastre, una esquerda, una mirada. Sanchis Guarner ens hi condueix des del seu naixement (138aC) fins a la ciutat de les balconades i els edificis modernistes i avantguardistes (els anys 30 del segle passat). S’atura, per tant, abans del que vingué després: el colp d’Estat que conduí l’autor a l’exili illenc, el terrorisme feixista que hagué de patir durant la transició valenciana...
Les coses mortes poden ser arrossegades pel corrent, però només les vives hi poden nadar en contra. La ciutat de València és exactament això: un llibre viu que continua nadant contra el corrent de l’oblit, de l’especulació, de la megalomania... Si cada generació fem i refem la ciutat, és imprescindible, almenys, conéixer-la, valorar-ne el seu periple. Aquest llibre ens la fa estimar i ens avisa dels perills del brutalisme urbà.
