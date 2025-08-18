Va de llibres
Recomanacions lectores per a l’estiu. Vol. IV
Tres autores ens proposen diversos títols per a l'estiu
María Palau Galdón
I acabem les recomanacions estiuenques amb una llista creada per algunes autores valencianes.
Purificació Mascarell, professora de Literatura Comparada, Teoria de la Literatura i Estudis Culturals a la Universitat de València:
Autora de Mireia (Llibres de la Drassana) i Como anillo al cuello. La opresión matrimonial en la literatura femenina (Editorial Ariel).
- Tornar a començar, Oliver Jeffers (Andana Editorial)
“És un àlbum il·lustrat per a adults, encara que també ho poden llegir xiquets, joves... És molt filosòfic, que parla sobre el sentit de l'existència i ens fa preguntar-nos què és ser humà, per què estem ací en el món i quin sentit té això tot plegat. Et fa pensar i les il·lustracions són molt boniques”.
- Prohibido morir aquí, Elizabeth Taylor. Traducció d’Ernesto Montequin (Libros del Asteroide)
“També està traduït al català per Viena Edicions, amb el títol de La senyora Palfrey se'n va al Claremont. És una novel·la, que m'acabe de llegir, i és fantàstica. Fa una reflexió superirònica, molt british sobre el fer-nos vells i tot el que implica això: la solitud, els mals físics i com portar-ho de la manera més digna possible. M'ha paregut d'una delicadesa tremenda”.
- Adeu a l’Eddy Bellegueule, Édouard Louis. Traducció d’Anna Casassas (Més Llibres)
“Eddy Bellegueule era el nom que tenia Édouard Louis abans de canviar-se'l per a firmar els llibres. És una autobiografia des de la no ficció, contant la seua vida de xiquet d'extracció obrera, de pares treballadors sense cap cultura i amb problemes amb l'alcohol i de violència. I, a més, ell descobrint la seua homosexualitat. Des de la primera línia enganxa”.
Francesc Miró, periodista cultural:
Autor d’Homes, amor i cures. Masculinitats contra l’auge reaccionari (Sembra Llibres) i El arte de fabricar sueños (Barlin Libros).
- Un estiu, Clàudia Serra (Sembra Llibres)
“Serra dibuixa una tragèdia amb tints clàssics i cor grec, però increïblement actual pel que fa a la lectura política de catàstrofes que es podrien haver evitat”.
- Luz Negra, Pedro Berruezo (Minotauro)
“Un llibre de terror com cap altre, una reflexió sobre la transformació i llegat del mite del vampir, escrit magníficament”.
- Una araña en la red del videojuego, José Antonio Luna (Héroes de Papel)
“Per saber més del que els superherois signifiquen com a mites moderns en la societat actual, a més d'una història molt ben documentada sobre l'art del videojoc”.
Marta Meneu-Borja, doctoranda a la UV i creadora del canal de booktube laprestatgeria
Autora d’El senyal i D’acer i de cristal (Edicions Bromera).
- No diguis res, Patrick Radden. Traducció de Ricard Gil (Edicions del Periscopi)
“Un llibre llarg per a l'estiu, que et dona per a molts dies per si estàs en la platja o només pots endur-te un llibre. És una espècie de reportatge periodístic sobre el conflicte de l’IRA a Irlanda, amb un estil molt novel·lat. Contraposa una família de l'IRA amb una família a la qual li segresten una persona”.
- Aquell agost amb punt final, Joanjo Garcia (Edicions Bromera)
“És una novel·la juvenil de misteri amb un assassinati tal. Està guai, és molt curteta”.
- La casa, Paco Roca (Atisberri Ediciones)
“Ara en estiu molta gent va a la casa del poble, de la família, i precisament aquest llibre va d'una família on mor el pare i han de plantejar-se què fan amb la casa del poble”.
- Manual per a dones de fer feines, Lucia Berlin. Traducció d'Albert Torrescasana (L’Altra Editorial)
“Un llibre així gros de relats per a estiu. A mi em va agradar moltíssim. Tota l'obra de Lucia Berlin, la veritat és que és molt guai”.
- El riu ve crescut, Maria Beneyto. Traducció de Carme Manuel (Llibres de la Drassana - IAM)
Purificació Mascarell: “Aquesta recuperació d'una novel·la que estava oblidada dialoga molt bé amb tot el que hem experimentat amb la dana i amb la relació d'amor-odi que tenim els valencians amb el fluvial. Així que, una recuperació de veu femenina i molt pertinent”.
Francesc Miró: “Primera traducció al valencià d'un llibre que mira a la postguerra sense filtres, amb cruesa, però estima pels seus personatges”.
