Cremor
Els incendis de l'estiu requereixen prevenció per a evitar la negligència
La intensitat de la calor, la repetició de les onades i el manteniment de les temperatures màximes i mínimes per damunt de tota xifra assumible fa que la gent es desespere buscant sinònims de la sensació de calor sufocant que dificulta la respiració. Així, tornem a posar de moda paraules com basca, xafogor, blamor, calda i calitja. Però després de la setmana que hem passat, només puc pensar en cremor.
El risc més gran al meu poble va del bracet del riu. Riuades, pantanades i danes se sumen als riscos habituals d'ofegaments per remolins en rius, assuts i séquies. Però el foc, ai el foc!, no sé si és pitjor. Cremar la muntanya és com obrir en carn viva una ferida. Cou igual. Els incendis que ara han arrabassat paratges naturals Las Médulas o els Pics d'Europa són tan dolorosos com els que s'han endut terres de pastura o granges. Són la pitjor part del foc. Ni purifica ni dona una segona oportunitat com els focs de les falles o fogueres. Amb tot, la humanitat ha progressat de la mà del foc. A la vora d'una foguera s'han fet més comestibles els aliments, s'han contat històries passades i s'han imaginat futurs per vindre. A la vora d'un foc es fan rituals, es proven virilitats, amb el foc s'esterilitzen instruments i es guanya en salut. Però hi ha focs i focs i els que provoca la negligència són tan criminals com els que s'encenen amb gasolina.
Els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern. No hi ha millor medecina que la prevenció i és un problema que ens afecta a tots; fins i tot als qui no vivim al camp. L'abandonament del món rural és la primera de les causes. El territori necessita estar viu i no ser un camp temàtic per als diumenges i les vacances. Millorar les vies de comunicació, l'accés a escoles, indústries i hospitals és clau si volem l'interior viu. Si han de lluitar per aconseguir que el banc pose un caixer és que no estem fent bé les coses.
Que només contracten bombers forestals a l'estiu és com si només contractaren un cirurgià quan haguera d'operar. El bosc ha d'estar net i la responsabilitat és dels propietaris; la majoria, en mans privades, grans terratinents que viuen a la capital. Dels polítics, l'assumpció de la gestió; que no li passen el baló a un altre; perquè les pèrdues són de tots nosaltres.
