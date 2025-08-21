Utiel viatja en el temps més de dos segles arrere per a recrear la Batalla del Tollo
Transforma carrers i places per a recordar l'èpica victòria enfront de les tropes napoleòniques
Maria Bas
Utiel torna a transformar els seus carrers i places en història viva i submergix a veïns i visitants en un viatge en el temps de més de dos segles arrere per a rememorar un dels episodis determinants per a la història del municipi, la Guerra de la Independència i la Batalla del Tollo de 1812.
L'Associació Històric Cultural Herois del Tollo organitza la 9a edició de les Jornades Acció d'Utiel amb un programa carregat d'actes: Impressionants desfilades, demostracions de pólvora i avancarga , escaramusses, campaments militars, escenes teatralitzades, mercat d'artesans, ruta gastronòmica de les nacions...
Utiel es convertix en escenari històric per a retre homenatge a la resistència i valentia del poble utielano enfront de les tropes franceses durant la Guerra de la Independència espanyola i lluir orgull després de la victòria de la coneguda com a Batalla del Tollo enfront de les tropes napoleòniques.
Història de la Batalla del Tollo
L'enfrontament es va produir en el paratge del Tollo el matí del 25 d'agost de 1812 i forma part dels episodis històrics més rellevants ocorreguts en estes terres. El combat va enfrontar a les tropes de l'exèrcit francés, sota les ordes del general Louis Joseph Maupoint, amb les forces espanyoles liderades pel general liberal Pedro Villacampa.
La victòria espanyola en la Batalla del Tollo va ser rotunda. Una històrica gesta enfront de les tropes napoleòniques que va marcar un abans i un després en la Guerra d'Independència i va definir per sempre el caràcter lluitador i orgullós del poble utielano.
Programació
Del 22 al 24 d'agost, Utiel es convertix en escenari del passat combinant recreació històrica, emoció, pólvora i molt orgull local. L'any passat es va incorporar com a novetat la celebració de la batalla nocturna de manera itinerant i esta edició , després de l'èxit de l'anterior convocatòria, es torna a repetir l'experiència. El dissabte a partir de les 20.30 hores les principals places d'Utiel es convertiran en escenari clau per a recrear diverses escenes de la famosa contesa en la qual els soldats utielanos van véncer amb valentia i coratge a les tropes napoleòniques.
A més, el diumenge es convertirà en una jornada especial d'intercanvi dedicada a recreadors de diferents províncies de la geografia espanyola (Castelló, Toledo, Jaén...) que coneixeran de primera mà els principals atractius turístics, culturals i gastronòmics del municipi
