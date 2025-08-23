Ja ho sé, arbre...
Cada arbre és pilar de la nostra existència i que sense la seua ombra benèvola quedarem desarrelats
Ja ho sé, Arbre, que el teu cor de llenya sempre ens ha estimat. I nosaltres a ell. Recorde, de menuda, la muntanya exuberant de verdor. Ens hi abraçàvem per fer-hi tombs i refrescar-nos en els seus tolls d’aigua. A la tardor, quan juraries que dormia un son etern, escampava discretament gotes de pluja, fulles daurades i silencis balsàmics que confirmaven que aquella aparent suspensió de vida, només servia per preparar-ne el renàixer.
Ara, Arbre, tot està canviant. Des de fa un temps, la mort et persegueix. I la culpa és nostra. Dels piròmans i la seua necessitat malaltissa de consumir-te en mans del foc. Dels especuladors que aplaudeixen les terres calcinades. De les veus que fomenten l’odi i posen en dubte les tragèdies naturals que ja habiten la quotidianitat. Del canvi climàtic, l’espant del segle, que t’afecta a tu i al planeta sencer, però que alguns neguen i calumnien qualsevol decisió per protegir-te (protegir-nos) d’allò que ve.
Tanmateix, el terror més gran que t’assetja són els mecenes capitanejats pel seu afany de poder, de rendiment polític o econòmic. Sembla que per a ells pactar per a mitigar el canvi climàtic, invertir en prevencions d’incendi o oferir salaris dignes al cos de bombers és inoperant: per què haver de mantenir dotze mesos uns senyorets que només actuaran unes setmanes a l’estiu i quatre dies a l’hivern? Res o poc té a veure amb els cabassos de militars, eclesiàstics o reis de cartó pedra que vegeten, dècada rere dècada, entre les nostres fronteres, veritat? Aquestes són, Arbre, algunes de les malícies que fan que la teua (nostra) vida estiga en perill.
Així i tot, enmig de les flames que et socarren, les serres que agonitzen i la fauna exterminada, vull que sàpies que ens somriu l’esperança en forma de societat civil. Perquè educada, il·lustrada i serena, una ciutadania que trie representants savis en maneres de comportar-se i en pensaments, està destinada a recuperar la bona direcció. I en això estem. En recordar i divulgar que cada arbre és pilar de la nostra existència i que sense la seua ombra benèvola quedarem desarrelats, proscrits, a expenses de les tempestes reaccionàries que sempre estan a l’aguait.
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- Verònica Cantó, presidenta de la AVL: 'Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Aemet anuncia lluvias y granizo en buena parte de la Comunitat Valenciana este fin de semana
- Qué es 'la acera de la muerte' de la calle San Vicente
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa valenciana