De M. Carmen i José a María i Pablo: així han canviat els noms de la població valenciana en els últims 30 anys
La comparativa evidència un canvi en les preferències de noms, amb els clàssics tradicionals en retrocés enfront de noves eleccions més modernes
Maria Bas
Els noms propis més habituals entre la població valenciana han canviat molt en els últims 30 anys. La comparativa intergeneracional evidència un canvi en les preferències amb un clar retrocés dels clàssics tradicionals enfront d'eleccions més modernes. Esta és la conclusió que es desprén de les dades elaborades per l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València, procedents del Padró municipal d'habitants.
Així, l'estadística mostra que, entre les dones majors de 60 anys, M Carmen, Carmen, i Josefa encapçalen la llista, amb 5.842, 4.395 i 3.921 casos, respectivament. En canvi, per a les dones menors de 30 anys, els noms més triats són María (3.099), Lucía (2.889) i Paula (2.359).
Segons les dades del Padró municipal, entre les dones majors de 60 anys, M. Carmen i Carmen encapçalen el rànquing amb 5.842 i 4.395 casos, respectivament, mentre que entre les menors de 30, María és la més popular amb 3.099, seguida de Lucía (2.889)
Quant als hòmens, José amb 5.409 casos, Francisco amb 3.938 i Antonio amb 3.787 lideren les preferències entre els majors de 60 anys, mentre que per als més jóvens el panorama canvia i apareix el nom de Pablo en primera posició, amb 3.064 hòmens, seguit d'Alejandro, amb 2.766 i Daniel, amb 2.090 com els més habituals. Este canvi mostra una evolució clara en les preferències de les famílies valencianes, amb una forta presència de noms tradicionals en generacions anteriors i l'aparició de noms més moderns i internacionals en els més jóvens.
En els hòmens, José (5.409) i Francisco (3.938) són els noms més freqüents per als majors de 60, mentre que Pablo (3.064) i Alejandro (2.766) dominen entre els més jóvens
Altres noms femenins que mostren un salt generacional són Marta, Sofía, Sara, Laura, Clara, Alba i Andrea entre les menors de 30 anys, mentre que entre les majors de 60 destaquen Amparo, María, M Dolores, Concepción, M Pilar i M Teresa. Entre els hòmens jóvens, s'observen noms com Carlos, Álvaro, David, Javier, Adrián, Jorge o Sergio que conformen el top ten del llistat i que no apareixen entre els més populars de generacions anteriors on figuren Vicente, Manuel, José Luis, Rafael, Juan, Miguel i Enrique.
Esta comparativa il·lustra com els gustos i tendències en la nomenclatura han evolucionat a València, la qual cosa posa de manifest la influència de factors culturals i socials en l'elecció dels noms propis.
García, Martínez i López, els cognoms més habituals
Així mateix, l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València ha elaborat dades sobre els primers cognoms més habituals a la ciutat que a gener de 2025 són, per este orde, García, amb 21.621 habitants; Martínez, amb 18.896; i López, amb 12.349. Completen els primers llocs del llistat el cognom Pérez, amb 11.933 casos; Sánchez (10.012); González (8.849); Rodríguez (7.833); Gómez (7.691); Fernández (7.429), i Navarro (6.637).
Estes dades, procedents del Padró municipal d'habitants de València, parlen dels gustos i predileccions de les famílies valencianes i estan disponibles en la pàgina web de l'Oficina d'Estadística municipal.
