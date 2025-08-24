Torres de guaita, a Benicàssim
Una de les preocupacions de la noblesa valenciana, durant el segle XVI -i emparats per la monarquia- van ser els possibles atacs dels musulmans del nord d'Àfrica. El regne de València va reforçar tot un sistema de torres de guaita que, vora la costa, vigilaven el pas de vaixells de pirates o de militars del Turc -que era com es denominava el cap suprem de l'Imperi Otomà que aleshores governava, més o menys, des de l'actual Turquia fins a Marroc, amb regnes feudataris.
A la monarquia hispànica allò no li convenia gens. I per això, amb la batalla de Lepant (1571), va frenar la possible expansió dels turcs cap a occident. Tanmateix, els atacs descontrolats foren sovint abans i després. I alhora que els Àustries maldaven per conquistar places a la costa magrebina, els de l'altra banda de la mar feien el possible per atacar les nostres costes amb incursions que devien comptar amb l'aquiescència dels moriscos locals i sembraven el terror. Una d'aquelles incursions, per exemple, és la del Dragut -encara una figura present a la història i a la toponímia de Cullera-, que va saquejar aquella vila de la Ribera el 1550. I una resposta cristiana a aquelles accions militars va ser construir un sistema de torres defensives -algunes del es quals encara són visibles a les nostres costes.
Rellegint el dietari de Bernat Guillem Català de Valleriola que va editar Carles Fenollosa (PUV, 2022), he recordat que aquell noble valencià afeccionat a la poesia i fundador de l'Acadèmia dels Nocturs -on va impulsar el castellà-, va ser, també, pagador de la costa: és a dir, es va encarregar de pagar als homes que tenien cura d'aquelles torres defensives, el 1597, coma representant del poder regnícola. La part de Llevant -el nord, ara, per a nosaltres-, el descriu amb detall: passa per diferents llocs i, centralitzant el seua gestió, de Castelló de la Plana estant, va pagar les torres entre Borriana i Castelló; i després, seguint camí cap amunt i assenyala que va veure "en les olles de Benicàssim, la torre de Sent Julià y, de lluny, la torre del Colomer y la del Barranch". La primera sembla que va desaparéixer a mitjans del XX, la segona es troba molt a vora mar, actualment ja en terme d'Orpesa, i rep el nom de torre Colomera; la de Barranc deu ser l'actual de Sant Vicent, que es troba, en efecte, a la mateixa desembocadura del barranc de Farja.
Català va arribar fins a Vinaròs. En tornar, anà per l'interior en passar per ací -Cabanes, la Pobleta (la Pobla Tornesa) i Borriol. Devia de fer fred. Era febrer.
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt
- Usuarios de la piscina de La Hípica: 'No se puede privar a la ciudadanía de un chapuzón con 38 grados
- ¿Por qué están tan contaminadas las playas valencianas este verano?
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina