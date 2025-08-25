Biblioturisme: quan el plaer per viatjar i el plaer per la lectura conviuen
Les teues lectures es fan descobrir nous destins de viatge? Quan vas de vacances a una altra ciutat o país, visites les seues llibreries i biblioteques?
María Palau Galdón
“Reivindique el biblioturisme”, sosté Teresa Gomis, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Guadassuar i presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). Quan viatja sol visitar les biblioteques del seu destí, especialment les d’ús, perquè assegura “són un mirall del poble o ciutat on estàs: de seguida es veu la importància del cultiu intel·lectual, quin tipus de gent hi va, si hi ha molt de tràfec, si hi ha molts llibres d'autoria local, quin tipus de personal atén, etc.”.
Recorda especialment la de Höfn, un poble d'Islàndia d'uns 2000 habitants; la Nacional de Mombasa (Kenia) i l’amabilitat del seu personal; l'hemeroteca de Toulouse (França), que té un servei especialitzat per a l'atenció de persones amb pocs recursos econòmics; i de Bubisher als camps de refugiats, amb qui col·labora.
Per la seua part, la periodista d’aquest diari Marta Rojo no sol visitar biblioteques. Però, quan visita una altra ciutat, les llibreries són una parada obligatòria en el viatge: “Fa un parell de caps de setmana vaig estar a Barcelona i em va agradar molt Finestres. Tenen una secció molt gran de no-ficció i assaig, amb prou títols de crònica periodística, que no és habitual. I també organitzen les seccions en subseccions molt concretes. Per exemple, a la de feminisme, n’hi ha feminisme i el cos o feminisme i el lloc de procedència de les autores”.
Sobre visitar llocs que coneixen a través de les seues lectures, Gomis remarca que és partidària “d’assaborir els llocs, tindre sensacions que ja has viscut a la imaginació i poder comprendre millor l’obra”. Rojo diu que encara no ha arribat al “punt d’escollir un destí després de llegir un llibre”. Li encantaria viatjar a Nàpols (Itàlia) per descobrir els espais de la saga Dues amigues, d’Elena Ferrante, però encara no ha trobat qui l’acompanye. En el seu cas, és habitual que, després d’un viatge, esculla “llibres ambientats en eixe espai o escrits per autors d’eixe país”.
Finalment, ens comparteixen algunes recomanacions per viatjar a través de (o amb) la lectura:
Teresa Gomis:
- Serem Atlàntida (Edicions del Periscopi) i Trieste, una ciutat a plec de mapa (Edicins de la Universitat de Barcelona), Joan Benesiu
“Estic de viatge a Eslovènia, concretament a Goriška i Vipava, junt a Itàlia. I he vingut ací precisament per aquests dos llibres. I en el mateix sentit, vaig anar a Ushuaia, també de la mà del mateix autor amb Gegants de gel (Edicions del Periscopi)”.
- Argila i calç (Edicions Bromera) i A la platja de Camus (Edicions del Bullent), Elvira Cambrils
“Amb el primer pots visitar les valls de Laguar, Gallinera i Evo; i, amb el segon, Argel, on jo ja havia ant abans de llegir el llibre, però durant la lectura em van vindre al cap eixos escenaris”.
- Los últimos: voces de la Laponia espanyola, Paco Cerdà (pepitas de calabaza)
“Vaig fer aquesta part del viatge de la qual Cerdà parla en el llibre, des de les regions muntanyenques cap a l'interior d'Espanya, allò que anomenem l'Espanya vacía o vaciada”.
- Les veus i la boira, Vicent Usó (Edicions Bromera. Premi València de Narrativa en Valencià 2015)
“És un llibre magnífic, sobre el qual es podria fer una ruta literària. De fet, jo vaig anar a les Illes Columbretes amb aquest llibre i amb companyia literària. Va ser molt bonic”.
Marta Rojo:
- Cuentos de la Alhambra, Washington Irving
“Són llegendes que l’autor va conéixer quan va estar vivint a l’Alhambra al segle XIX. Em va agradar molt la combinació d’haver-me llegit el llibre i haver visitat l’espai”.
- El arte de leer las calles, Fiona Songel (Barlin Libros)
“Ofereix una altra manera de veure els espais, les ciutats. Parla de les ciutats a través de la mirada dels flâneurs, que caminaven sense rumb a la recerca d’inspiració per a fer art de tot tipus”.
- Cuaderno de faros, Jazmina Barrera (pepitas de calabaza)
“Parla de com l’autora s’obsessiona amb diversos fars, amb visitar-los i conéixer les seues històries. Realment, és un llibre un poc autobiogràfic que s’estructura a partir dels fars que ella visita”.
- Tres llums, Claire Keegan. Traducció de Marta Hernández i Zahara Méndez (minúscula)
“És com un conte sobre una història familiar de la Irlanda rural. Visualitzes molt allò que estàs llegint i l’entorn que l’autora et descriu. Hi ha també una pel·lícula: The quiet girl”.
