Qüestionari bibliotecari

Rosa Maria Lucas Fenollar. Bibliotecària a la BPM Carmen Alemany Bay de Pego

Maria Palau Galdon

València

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

Enguany dos lectures: 'Qui de casa se'n va', de Toni Cucarella, i 'Quan deixàvem de ser infants', de Gemma Pasqual.

En infantil, 'La Maria no te por', i en juvenil, 'Kafka i la nina que se’n va anar de viatge'.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

'Matilda', de Roald Dahl.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

Sempre un clàssic.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

'La Júlia', d’Isabel-Clara Simó.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

'Todo en vano', de Walter Kempowski, i 'Una aldea en Irlanda', de Patrick Taylor.

Quina és la primera lectura que recordes?

De la meua infantesa la faula 'La llebre i la tortuga'.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

Normalment sí. Segons lloc.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

A la taula, a la biblio, per damunt de tot al camp, al tren...

Una frase que recordes de les teues lectures.

De Mercé Rodoreda: “Sense ser aventurera, he viscut com s’ha de viure: o sigui, perillosament”.

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Roald Dahl.

Quin gènere t'agrada més?

Vaig canviant. Tot m’interessa.

Quina és la teua editorial de referència?

Libros del Asteroide, i açí Bromera, Andana...

La teua biblioteca personal està organitzada?

No. Però al meu cap, si. Ho trobe tot.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Sempre bibliotecària

