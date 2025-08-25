Qüestionari bibliotecari
Rosa Maria Lucas Fenollar. Bibliotecària a la BPM Carmen Alemany Bay de Pego
Maria Palau Galdon
El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.
Enguany dos lectures: 'Qui de casa se'n va', de Toni Cucarella, i 'Quan deixàvem de ser infants', de Gemma Pasqual.
En infantil, 'La Maria no te por', i en juvenil, 'Kafka i la nina que se’n va anar de viatge'.
L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.
'Matilda', de Roald Dahl.
Un llibre que recomanes per a club de lectura.
Sempre un clàssic.
Un llibre valencià que sempre recomanes.
'La Júlia', d’Isabel-Clara Simó.
Quin llibre estàs llegint ara mateix?
'Todo en vano', de Walter Kempowski, i 'Una aldea en Irlanda', de Patrick Taylor.
Quina és la primera lectura que recordes?
De la meua infantesa la faula 'La llebre i la tortuga'.
Lliges més d’un llibre a la vegada?
Normalment sí. Segons lloc.
Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
A la taula, a la biblio, per damunt de tot al camp, al tren...
Una frase que recordes de les teues lectures.
De Mercé Rodoreda: “Sense ser aventurera, he viscut com s’ha de viure: o sigui, perillosament”.
Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Roald Dahl.
Quin gènere t'agrada més?
Vaig canviant. Tot m’interessa.
Quina és la teua editorial de referència?
Libros del Asteroide, i açí Bromera, Andana...
La teua biblioteca personal està organitzada?
No. Però al meu cap, si. Ho trobe tot.
De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Sempre bibliotecària
