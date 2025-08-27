70 anys de perseverança i disseny
Enguany la prestigiosa firma valenciana Andreu World, especialitzada en el disseny i fabricació de mobles, celebra el seu setanta aniversari.
Andreu World, en les últimes dècades, s'ha posicionat com una de les empreses valencianes de mobiliari amb més presència internacional. No obstant això, tal com vam contar a la revista Quaderns d’investigació d’Alaquàs el 2024, fruit d’una investigació inèdita, aquest fet contrasta clarament amb els seus inicis des de zero.
El seu fundador, Francisco Andreu Martí (1937-2017), va començar a mitjans dels anys cinquanta elaborant els seus mobles en un espai dins del corral de la casa on vivia amb els seus progenitors, la qual aleshores es trobava al carrer Mestre Serrano cantonada carrer Cuba 1 d’Aldaia. Cal recordar que en eixe moment ell feia part del procés de producció, personalment, en altres tallers pròxims d’amics i familiars com el de sa tia Carmen Andreu Ibor (1903-1986), ubicat al carrer Dos de Maig 12 d’Alaquàs. Aquesta fita de mamprendre del no-res va ser possible gràcies a l’experiència prèvia que Francisco Andreu havia assolit treballant des dels deu anys en la fàbrica de cadires corbades que son pare va muntar, el 1948, a l’actual carrer Tribunal de les Aigües 12 de la mateixa població, la qual constava de la presència de destacades indústries d’aquest ram des dels anys vint. Aquesta darrera factoria, on Francisco Andreu es va formar professionalment, es pot considerar com la predecessora de la seua empresa.
D’aquesta manera Andreu Martí, amb disset anys, es va establir pel seu compte amb el suport del seu pare, Pascual Andreu Ibor (1907-1988), i de la seua mare, María Martí García (1911-1977), i l’ajuda de la seua germana. De fet, la primera constància oficial que tenim del seu primer taller del carrer Mestre Serrano d’Aldaia, es troba en la sol•licitud d'autorització a aquell ajuntament per a instal·lar en ell la corresponent maquinària i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de València el 31 de desembre del 1954. Una data que ben podria servir de referència per a la commemoració del naixement de la seua firma.
En origen, encara que actualment Andreu World fabrica també butaques, banquetes, bancs, sofàs, taules i aparadors, va començar únicament amb la manufactura artesanal de cadires corbades d’estil clàssic com el conegut model 1 del 1955 que, en un principi, anaven destinades a clients de la seua zona. D’aquesta manera, la perseverança i implicació directa de Francisco Andreu Martí en les tasques manuals i comercials de la seua factoria, malgrat els continus reptes als quals es va haver d’enfrontar, li van servir per a assentar les bases del seu negoci.
A causa de l’augment de la seua activitat, el 1958, el seu primogeni taller es va traslladar i dividir en dos noves ubicacions, concretament les del carrer Santa Cecília 11 i Sant Josep 34 d’Alaquàs, on va romandre durant tres anys, arribant a tindre aleshores a càrrec seu quasi vint operaris i operàries de confiança. D’ací va passar al carrer València 64 del mateix municipi on, a poc a poc, en continuar creixent es va instal·lar també en altres locals del seu voltant. Estant la seua factoria en aquest darrer emplaçament és on, el 1965, Andreu Martí ja va sol·licitar inscriure industrialment la seua marca comercial amb la denominació d’“Andreu”. I on, al mateix temps, va començar a registrar els seus models propis de cadires, balancins i butaques, més moderns que els inicials, amb una clara convicció de salvaguardar els seus dissenys.
Un llarg camí, encetat ara fa setanta anys, en el qual Francisco Andreu Martí va demostrar ser una persona feta a si mateixa, amb una gran intuïció, constància, capacitat d’esforç i confiança en el seu equip assessor. En definitiva, un destacat empresari que va nàixer al carrer de Sant Blai 3 d’Alaquàs, que per la seua rellevant història vinculada a aquesta població, com a hereu en estil modern de la tradició local del corbat, veiem adient que el seu consistori li dedique un espai públic en honor a la seua memòria. De fet, aquest és un mèrit més que merescut, ja que va arribar a conformar un dels grups empresarials del sector del moble més importants del nostre territori, que enguany es troba d’aniversari, motiu pel qual hui el recordem.
