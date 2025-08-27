L’andana
El fotoperiodista Puig Farran
Tant les fotos com els textos permeten descobrir la vida i l’obra d’un reporter gràfic ben carismàtic que retratà una època farcida de contrastos
L’amic Julio Balaguer, que posseeix uns amplis coneixements fotogràfics, em comunica que, fins al 31 d’agost, la Fundació Mapfre de Barcelona alberga una ben recomanable exposició titulada «Joan Andreu Puig Farran: la dècada convulsa (1929-1939)». Una mostra que analitza la intensa i qualitativa labor que, durant aquells anys, portà a terme un fotoperiodista que havia nascut en 1904 al municipi lleidatà de Belianes (l’Urgell) i va morir en 1982 a la Ciutat Comtal.
Julio pensa que m’interessarà perquè rescata de l’oblit un artista cabdal del primer terç del segle XX; i perquè sap que mantinc una estreta relació amb la localitat d’on era originari Puig. I confirme que tant les fotos com els textos –podeu consultar-los al web de la Fundació– permeten descobrir la vida i l’obra d’un reporter gràfic ben carismàtic que retratà una època farcida de contrastos.
En aquest sentit, els comissaris de l’exposició –Arnau Gonzàlez i Toni Monné– asseveren que, en els anys previs a la guerra civil, la càmera de Puig subministrà «milers d’instantànies clau per entendre aquella vida ciutadana extraordinària, tensa i plural», de «velocitat esportiva» i «dinàmica vida política». Fou així que esdevingué col·laborador habitual de periòdics i revistes com 'La Humanitat', 'Esplai', 'El Matí' i, sobretot, 'La Vanguardia', un diari que sovint utilitzà imatges seues per a la portada.
Si actualment el seu nom resulta desconegut és perquè, atés el destacat paper que jugà durant la Segona República, en acabar la contesa bèl·lica fou «depurat i expulsat del fotoperiodisme pel franquisme»; i no tingué més remei que derivar cap a la fotografia industrial i turística.
Encara que Puig s’instal·là a Barcelona durant els "happy twenties", no degué tallar totalment les relacions amb la seua població nadiua, on desitjà ser enterrat. Així ho fan pensar també les cinc fotografies amb què il·lustrà l’«Elogi de les oliveres» que veié la llum a la revista 'Esplai' en gener de 1935; ja que, en una d’elles, apareix un grup de joves plegadores d’olives entre les quals és possible identificar Rosa Vives Amorós, que aleshores tenia 15 anys i era veïna de Belianes. En conseqüència, és molt probable que el conjunt d’imatges foren preses a un municipi que, a l’inici del segle XIX –Madoz dixit–, ja es distingia per la seua abundant producció d’oli.
