Ressenya 'Un estiu'
Un irrealisme de pedra picada
Francesc Miró
Títol: Un estiu
Autor: Clàudia Serra
Editorial: Sembra Llibres
ISBN: 978-84-10198-20-3
Pàgines: 92
Preu: 12,50€
Les tragèdies clàssiques sempre demanen certa transcendència. Així que pel que fa a història moral contada a l'audiència en temps real, el teatre moltes vegades reclama aquesta transcendència per a si mateixa: és la seua forma de reivindicar les grans temàtiques que, narrativament, han marcat l’esdevenir humà. Però, es pot invocar tot el dolor d’una tragèdia real i alhora denunciar la seua falta de transcendència?
Es pot, efectivament. I és el que aconsegueix fer Clàudia Serra amb Un estiu, en una pirueta narrativa que li surt del tot orgànica. Parlem d’un llibre que narra la tragèdia esdevinguda al càmping dels Alfacs l'11 de juliol del 1978, quan un camió cisterna carregat de propilé va esclatar al costat del campament dels Alfacs, a la localitat d'Alcanar. Un accident que va generar un infern en la terra que va posar fi a la vida de 215 persones i va cremar la pell de moltes més.
Una tragèdia real de la qual tampoc es parla massa, però que Serra narra amb la sensibilitat i l’empatia suficients per a reclamar atenció a les víctimes sense deixar de banda un excel·lent dispositiu formal que ens presenta quatre morts d’aquella tragèdia com a cor grec que comenta, en temps real, tot el que succeeix. I ens planteja, com a lectors, si existeixen les tragèdies evitables. Fent que les pàgines d'Un estiu siguen colpidores i emocionants invocant, quasi de forma fortuïta, la DANA del passat octubre de 2024.
Amb la senzillesa i la gravetat de les coses que més ens marquen, Serra construeix un drama exemplar, memorable i molt intel·ligent. Una història de gent no-tan-senzilla i no-tan-feliç, arrasada per fets que demanen un dolor anònim i col·lectiu, però que generen la reivindicació de noms i cognoms. “Aquesta gent, heroica a la seua manera, es dissipa com don Quixot lluitant contra molins de vent i raberes de bestiar. L’obnubilació és idèntica: un irrealisme de pedra picada”, escrivia Joan Fuster al seu Diccionari per a ociosos. I això és el que fan els personatges d'Un estiu: viure, sentir, reclamar estima i atenció, negant al lector l’oblit dels seus noms.
