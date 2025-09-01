Arriba la 'rentrée' de les editorials valencianes
Sembra Llibres i Andana Editorials ens conten com preparen les novetats de setembre
María Palau Galdón
Apurant els últims dies de l’estiu i en plena arribada de la tardor, una expressió francesa marca el dia a dia de les editorials: la rentrée. Eixe terme que indica el regrés a l’activitat després d’un període d’absència, especialment quan acaben les vacances d’estiu, suposa per al món del llibre el moment en què nombroses novetats literàries veuen la llum amb l’ambició de marcar l’agenda cultural del curs que comença. Perquè, ja se sap, per a moltes persones l’any no comença a gener, sinó a setembre.
Però no ens enganyem. El treball per a preparar la campanya postestiuenca comença molts mesos abans del merescut descans anual. “Nosaltres, una vegada acaba Sant Jordi i la Fira del Llibre de València, ja ens posem en marxa amb tots els llibres de la rentrée”, explica Samuel Fenollosa, de Sembra Llibres, qui apunta que l’equip sol arribar “al juliol o agost amb els llibres preparats per a entrar a la impremta”.
En aquest sentit, Adrián Gisbert, d’Andana Editorial, coincideix a assegurar que “els últims mesos de l’any estan sempre marcats en roig i la tardor és un dels períodes anuals més importants al sector editorial”. Treballen “sempre amb un ull posat en el semestre següent” i, des que va acabar el curs escolar, es troben “centrats al 100% en el que vindrà a partir de setembre”.
“Als primers mesos d’estiu, hem de tindre tancades l’edició de la pràctica totalitat dels llibres que publicarem a partir de setembre: traduccions, maquetacions, il·lustracions... I també tractem de tindre aterrada l’estratègia comunicativa de cadascun d’ells”, continua, al temps que, recentment aterrat de les seues vacances estiuenques, es permet la llicència de bromejar (o no): “La millor manera de preparar la rentrée és no pensar en ella: no pot haver-hi reentrada si abans no te n’has sortit del tot i has desconnectat veritablement”. Al moment, afegeix: “Els dies de juny i juliol van passant massa ràpidament i sempre fa la impressió que has preparat menys coses de les que esperaves...”.
A setembre només queden els últims detalls per tancar. “Sempre queda alguna cosa pendent”, reconeix Gisbert, mentre que Fenollosa destaca que ara mateix els falta per “tancar unes cosetes de tres maquetes i en setembre s’acabaria un quart, per tal que els exemplars arribaren a Sembra durant la primera setmana”.
Des de fa anys, argumenta Fenollosa, la rentrée ha guanyat pes al sector editorial valencià, tot i que no compte amb “una campanya mediàtica tan intensa com Sant Jordi”. Part d’aquest creixement es deu a la Setmana del Llibre en Català, on les editorials valencianes –amb el paraigua de l’Associació d’Editorials del País Valencià– tenen cada vegada una major presència. A Sembra Llibres han apostat en les últimes campanyes de setembre per títols tan potents com Benvolgut imbècil, de Despentes (amb traducció d’Oriol Valls) o Males pècores. Construir un futur col·lectiu des de la dissidència, de Christo Casas (amb traducció de Susanna Ligero).
Enguany, apostaran per tres novetats interessants. Dues d’assaig: La responsabilitat dels intel·lectuals,de Noam Chomsky (amb traducció de Neil Sabatés Crowley); i Filosofia en flames, de Xisca Homar. I un de literatura juvenil: Fúria, de María Reimóndez (amb traducció de Sebastià Portell).
Per la seua part, Andana Editorial arribarà amb una selecció molt variada de novetats. Pel que fa a l’àlbum infantil, apostaran pel quadern d’activitats de Som aquí, la preciosa història d’Els millors germans i La volta al món en 80 invents, un llibre informatiu amb una estètica hipnòtica que Gisbert haguera desitjat tindre a les seues mans “quan tenia 10 anys”: “M’hauria obsessionat”. En juvenil, llançaran, entre altres, La 9ª Directriu, un llibre amb tres relats de Jordi Sierra i Fabra que arriba per a fer-nos reflexionar sobre usos i possibilitats de la IA. I, en Andana Gràfica, continuen “el camí obert” amb L’estació i publicaran dues novel·les gràfiques amb dibuixos únics i històries amb moltíssimes capes de lectura: Saturnia i Calva.
