'Amb veu de dona' celebra la seua cinquena edició amb sis concerts gratuïts a l’Octubre CCC

El projecte, impulsat per Acció Cultural del País Valencià, es consolida com a espai de visibilització i projecció de dones artistes

Cartell 'Amb veu de dona 2025'.

Cartell 'Amb veu de dona 2025'. / Levante-EMV

María Bas

València

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) presenta la cinquena edició del cicle musical 'Amb veu de dona', que tindrà lloc a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània entre setembre i desembre. 

El programa d’enguany reuneix sis artistes que representen la diversitat i la força creativa de les dones en la música actual: Montse Castellà (26 de setembre), Eva Gómez (17 d’octubre), Meritxell Gené (31 d’octubre), Maria Florit (14 de novembre), GEM (28 de novembre) i Esther (12 de desembre). 

Des de la seua creació, “Amb veu de dona” s’ha consolidat com una cita cultural de referència, amb l’objectiu de trencar sostres de vidre, normalitzar l’ús del valencià en l’escena musical i oferir espais de visibilitat i reconeixement per a les artistes. 

Segons destaca Anna Oliver, presidenta d’ACPV: “Amb Veu de Dona és una aposta d'Acció Cultural, per a donar visibilitat a la música feta per dones. Afortunadament, actualment la riquesa de la música feta en valencià és gran i diversa, per això posar el focus en un àmbit permet arribar més directament al públic. Amb Veu de Dona és un projecte pel qual ja han passat més d’una vintena d’artistes, i que està sobradament consolidat. Et convidem a gaudir d'aquesta cinquena edició.” 

Tots els concerts es celebren a l’Octubre CCC. La programació completa i la venda d’entrades es poden consultar a octubre.cat i acpv.cat

