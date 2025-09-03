L’andana
Pimentó amb tonyina d’ahir i de hui
Es una iniciativa que no sols pretén promoure un plat creatiu i saborós sinó també honorar la memòria de Josep Antoni Murillo
El dissabte que ve l’associació Cor de Vila, d’Alaquàs, celebrarà la segona edició del concurs de pimentó amb tonyina, una iniciativa que no sols pretén promoure un plat creatiu i saborós sinó també honorar la memòria de l’enyorat amic Josep Antoni Murillo (1972-2024), que fou un excel·lent animador de tot tipus d’activitats populars i, singularment, de les dedicades a la bona cuina.
De la genuïnitat del pimentó i la tonyina com a plat tradicional valencià en donen compte les múltiples referències que és possible trobar a diversos textos literaris del segle XIX. Així, per exemple, en el poema «A l’aigua fresqueta...!» (1876), Constantí Llombart asseverava que el millor berenar per a un dia de platja era el «pimentó i tomata! / Suquet d’empanà! / Quin apetit obri / l’aigua de la mar!».
D’una altra banda, en Lo romancer valencià (1888), Francesc Palanca i Roca al·ludia a les «panadetes calentetes o cocotets», «plens de pimentó i tonyina, / molles de llus i algo d’all... / Tan riques i tan sabroses... que l’olor sols és capaç / de fer-li obrir l’apetit / al pardal de Sant Joan», i que no podien faltar en els dies de Pasqua. «Tot açò unit als pinyons / i a la pasta que es desfà, / per lo fina i oliosa / entre llengua i paladar, / resulta un mos deliciós / com vages traguijolant». L’antiguitat d’aquestes menges fou confirmada per Manuel González Martí, que en l’obra Contes del pla i de la muntanya (1947) explicà que, ja en època medieval, el plat típic de les festes pasqüeres era «un gran coc o pastís amb abundància d’ous bollits, tonyina, pimentó i tomata».
Finalment, el volum Jagants i nanos (1895), de Josep F. Sanmartín i Aguirre, conté un apartat dedicat a la cuina autòctona en què, a banda dels arrossos, s’hi destaquen plats com l’encisam de totes herbes –que, segons el diccionari d’Alcover-Moll, «el feien els caputxins barrejant tota mena d’herbes comestibles, i era molt exquisit»– i els cocots de peix i de tonyina, una espècie de pastís que incorporava carn i tomata fregida. Si voleu gaudir de la història, l’amistat i el pimentó amb tonyina, llegiu la nostra literatura vuitcentista i no falteu a la cita del dia 6!
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Vuelven los 'minipisos' con alquileres que superan los 1.000 euros en València
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- El récord veraniego de cruceristas en València rompe la estrategia de Catalá